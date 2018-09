Sage und schreibe 650 Teilnehmer liefen in 4.503 Runden um die Schule, die von den Sponsoren Burger King, Sparkasse Baden, Sojarei, IAT und Schwarzott in 4.503 Euro umgewandelt wurden. Überreicht wurde der Betrag an die Mission Hoffnung, die dieses Geld für den in Gründung stehende Stiftung Kinderkrebshilfe NANU (Natur nutzen) von Peter Schabauer verwaltet.

Beim anschließenden Gasslfest, das aufgrund der regnerischen Wetterlage ins Schulgebäude verlegt wurde, warteten unzählige Stände mit Speisen, Gewinnspielen, sportlichen Aktivitäten und Mitmachstationen auf die Besucher.