Biondekgasse Baden: Neuer Rekord zum Jubiläum

Ganz kurz vor Ferienbeginn war das ein Pflichttermin für alle „Biondekgassler“: Der Benefizlauf „MOVEandHELP“ der Schule, bei dem alle Teilnehmer stets mit Feuereifer bei der Sache sind, fand zum 10 Mal statt. Und auch heuer durften sich Direktorin Birgitta Stieglitz-Hofer und Organisator Georg Pfisterer über viel Engagement und zahlreiche Sponsoren freuen. Als besonderer Gast war auch Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) mit dabei, der nicht nur zur gelungenen Veranstaltung gratulierte, sondern auch selbst die Laufschuhe geschnürt hatte, um Geld für den guten Zweck zu erlaufen.

Der 10. Benefizlauf war auch in diesem Jahr ein Riesenerfolg: Binnen einer Stunde wurden von den 933 Teilnehmern insgesamt 7.495 Kilometer zurückgelegt und damit 7.495 Euro erlaufen, die der Kinderkrebshilfe im St. Anna Kinderspital in Wien zur Verfügung gestellt werden. Die Sparkasse rundete den Betrag auf 7600 Euro auf, sehr zur Freude von Susanne Wieczorek Pflegedirektorin im St. Anna Kinderspital, die den symbolischen Scheck in Empfang nahm.

Besonders freut Pfisterer, dass zu den bisherigen 33.000 Kilometern nun beim 10. Benefizlauf die 40.000 km übertroffen und somit die erzielte Erdumrundung geschafft wurde — und das noch dazu zum 160-jährigen Jubiläum der Schule heuer im Oktober.

Sponsoren waren diesmal Gabriele Spranz, Inhaber The Eaterygroup (Burger King, Rosehill und Coffeeshop), Hartmut Graf, Geschäftsführer The Eaterygroup, Christoph & Birgit Eschner, SOJAREI Traiskirchen, Basrii und Esad Miftaraj, IAT Injektions & Abdichtungstechnik Traiskirchen sowie ChristianDegelsegger vonn der Sparkasse Baden.

Wieczorek zeigte sich erfreut über den Benefizlauf: „Wahnsinn, was da auf die Füße gestellt worden ist, und wie viel Freude und Teamgeist ich miterlebe!“ Sie freue sich, mit dem Geld einige Wünsche kranker Kinder erfüllen zu können.

Stadtchef Stefan Szirucsek lief mit Sohn Valentin ebenso mit. Foto: Andreas Fussi

Teilnehmerin Stefanie Koch-Lefevre mit ihrer Tochter. Foto: Andreas Fussi

Christian Degelsegger (Sparkasse) rundete auf 7.600 Euro auf. Foto: Andreas Fussi

Artur aus einer ersten Klasse lief unglaubliche 15 Runden. Foto: Andreas Fussi