Neue Mistkübel in Blumau-Neurißhof wollen gefüttert werden

Der Bürgermeister von Blumau-Neurißhof, René Klimes, setzt auf neue, stylische Mülltonnen, um die Bürger dazu zu bewegen, für mehr Sauberkeit im Ort zu sorgen. Die 120 Liter fassenden Edelstahl-Zylinder fallen nicht nur sofort auf, sondern sind auch äußerst praktisch, mit ihrer großen Einschuböffnung und einem Extrafach für Zigarettenstummel und Asche. Bürgermeister Klimes hofft, dass auch diejenigen, die es mit der Entsorgung ihres Unrats in der Öffentlichkeit bislang nicht so genau genommen haben, von den neuen Mülltonnen angezogen werden.

Neue Müllbehälter an beiden Spielplätzen und an der Bushaltestation

Die Mülltonnen wurden an beiden Spielplätzen und an der Bushaltestation fest verschraubt und werden von der Bauhofmannschaft im Rahmen ihrer regulären Touren entleert. Doch der Bürgermeister appelliert nicht nur daran, Abfall fachgerecht zu entsorgen, sondern auch Hundekot. Er warnt die Bürger davor, dass sie sich strafbar machen, wenn sie den Hundekot nicht ordnungsgemäß entsorgen. Was er bedauert: „Derzeit sind zahlreiche Wegesränder ein einziges Hundeklo.“

Insgesamt setzt der Bürgermeister von Blumau-Neurißhof auf eine saubere Umgebung und hofft, dass die neuen Mülltonnen und der Appell, den Hundekot ordnungsgemäß zu entsorgen, dazu beitragen werden, das Ortsbild zu verbessern.

