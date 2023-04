Baden: Saison im Kaiser Franz Josef Museum gestartet

Neben einer Sonderausstellung, über die noch gesondert informiert werden wird, stehen die mittlerweile sehr beliebten Vortrags- und Unterhaltungsveranstaltungen im Herbst wieder am Programm.

Heuer neu ist, dass das Zepter an der Museumskassa übergeben wurde. Der langjährige "gute Engel" im Empfang der heimischen und internationalen Gäste, Brigitte Weidnitzer, ist in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten und hat die von ihr so herzlich geführten Geschäfte an Ingrid Weidinger übergeben. Gemeinsam haben sie vergangenen Samstag die ersten Gäste im Museum am Mitterberg, bei der schönsten Aussicht von Baden, begrüßt. „Mögen diesen ganz viele folgen!“, hofft Museumsleiter Alexander Blümel.

Schwerpunkt der musealen Ausrichtung ist der Einfluss der Familie Habsburg auf die Entwicklung der Kurstadt in den letzten 100 Jahren der Donaumonarchie. Als kaiserliche Sommerresidenz und Sommerfrischeort für viele Erzherzoginnen und Erzherzoge erlebte Baden einen ungeheuren Aufschwung in Architektur und gesellschaftlichem Leben.

Weitere Highlights sind die wertvolle Sakralsammlung, der sogennante "Eisensaal", sowie die umfassende Uniformen- und Waffensammlung des Museums.

Nach dem Museumsbesuch empfiehlt sich ein Aufenthalt, zum Beispiel mit einer Melange und Guglhupf, auf der Terrasse des Café-Restaurants "blickweit", mit dem einzigartigen Ausblick auf das schöne Baden.

Infos zum Museum

