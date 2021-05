Nach der Sperre freut sich das Team von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Besucher. Die Öffnungszeiten des Museum Traiskirchen sind Sonn- und Feiertag von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. "Bitte beachten Sie bei Ihrem Museums-Besuch die aktuellen Corona-Regeln wie FFP-Maskenpflicht, 2 Meter Abstand und Besucherbeschränkungen", verweist Direktorin Karin Weber-Rektorik.

Die zahlreichen Schauräume des Museums befinden sich in der ehemaligen Kammgarnfabrik Möllersdorf, in der von 1824 bis 1975 feine Garne produziert wurden. Das Flair des Industriezeitalters ist hier immer noch allgegenwärtig. In der Ladenzeile reihen sich Geschäftslokale und Werkstätten aneinander, die Atmosphäre vergangener Zeiten ist hautnah zu spüren. Themen wie Verkehr & Mobilität, Alltag & Handel, Technik im Wandel, Spielzeug und Feuerwehr runden das Angebot ab.

Seit 1988 ist das große Hauptgebäude den umfangreichen Sammlungen des Museums gewidmet. Über 50.000 Objekte sind hier in drei Stockwerken ausgestellt. Die Spielzeugabteilung ist geprägt durch die beiden bekannten Firmen Matador und Anker-Steinbau.

Mehr Infos: https://www.museum-traiskirchen.at/ueber-das-museum/