„Cabaret“ in Baden: „Es ist, was es ist“

Wenn Regisseur Leonard Prinsloo über eines der populärsten Musicals ins Grübeln gerät, dann kann es sich nur um „Cabaret“ handeln, ein Stück mit einprägsamer Musik, aber einem ernsten Thema.

1966 wurde das Stück am Broadway uraufgeführt und 1972 weltbekannt durch die Verfilmung mit Liza Minnelli, ausgezeichnet mit acht Oscars. Für Prinsloo ist es vor allem ein Spiel mit Grenzen und das Verwischen von Normen.

Ist doch das zentrale Thema der erstarkende Nationalsozialismus vor dessen bedrohlichen Hintergrund sich eine berührende Liebesgeschichte entwickelt. Wer diese Thematik für die Bühne bearbeitet, steht vor einer Gratwanderung und beschwört kontroverse Reaktionen herauf.

Im NÖN-Gespräch wird sich zeigen, warum und wie Prinsloo an den Stoff herangeht.

NÖN: Sie sind geboren in Südafrika, waren dort Balletttänzer und haben mit 29 Jahren in Land verlassen, warum?

Leonard Prinsloo: Wegen dem Theater. Es gab zu wenige Möglichkeiten für mich in Südafrika zu arbeiten. In Pretoria gab es gerade einmal drei Produktionen im Jahr, es gab zu wenig für mich zu tun, auch um Regie zu führen. Das alles habe ich in Deutschland begonnen.

Wenn Sie die Theaterhäuser in Südafrika und das Stadttheater in Baden vergleichen, wie ist der Unterschied?

Prinsloo: In Südafrika gibt es große Hallen, die in den 1980er Jahren gebaut wurden, technisch top ausgestattet, aber die Theaterhäuser in Europa haben viel mehr Tradition und man kann mit weniger Techniker viel mehr machen.

Waren Sie wieder einmal in Südafrika?

Prinsloo: Ja, im August bin ich nach langem wieder für vier Wochen in Südafrika, aber nicht zum Arbeiten, sondern, ich möchte wieder meine Wurzeln erkennen, sofern das überhaupt möglich ist. Meine Familie hat seit 1760 ihre Wurzeln in Südafrika. Ich habe wieder Lust, zu sehen, wo meine Identität liegt. Wie kamen Sie zu dem Musical Cabaret, wo es im weitesten Sinne auch um Identität geht? Prinsloo: Cabaret wollte ich mein Leben lang schon inszenieren. Als Jugendlicher habe ich natürlich den Film gesehen und das war natürlich sehr prägend.

Was steckt für eine Geschichte in Cabaret?

Prinsloo: Es geht um die Entwicklung des NSDAP und es zeigt, wie sich das Leben der Leute in den 1930er-Jahren verändert hat, wie Menschen ihre Identität anpassen mussten.

Ist es schwierig, ein Stück mit einer NS-Thematik zu inszenieren?

Prinsloo: Es ist extrem belastend, so etwas anzugehen, und ja, wir haben Hakenkreuze auf der Bühne. Das verlangt das Stück. Wir haben auch den Hitlergruß auf der Bühne. Ich möchte nichts umschreiben oder umschiffen. Es ist, was es ist und wir gehen genau dort hin. Ich weiß natürlich, dass es ein Problem verursachen wird bei manchen Leuten, aber man muss es im Kontext von Cabaret sehen. Ich möchte zeigen, wie die Leute in dem Kessel der politischen Unruhen gefesselt waren.

In Cabaret sieht man, wie die Menschen damit unterschiedlich umgehen?

Prinsloo: Ja, man zeigt, wie die Menschen unterschiedlich damit umgehen. Cliff geht wieder retour in die USA, Sally überspielt es, das Leben geht weiter oder der Herr Schultz, wo man weiß, dass er in der Gaskammer landen wird, ich zeige, wie die Leute versuchen, Augenklappen zu haben und man denkt, dass sich die politische Situation schon ändern wird. Regierungen kommen, Regierungen gehen, so sieht es der Herr Schultz.

Haben Sie auch überlegt, das alles nicht so klar zu zeigen?

Prinsloo: Ja, ich habe sehr bewegt darüber nachgedacht, aber es ist eine Zeitgeschichte, es ist eine Geschichte, die stattgefunden hat und zu sagen, wir verschönern es, ist meiner Meinung nach nicht gut, es wäre eine Lüge, man kann es nicht verschönern, weil es war, was es war. Man kann daraus keine Persiflage machen. Wir haben uns dann aber doch etwas zurückgehalten, wir wollten viel mehr Hakenkreuze zeigen, aber wir haben es verringert. Aber die Aussage bleibt bestehen.

Wie schon angesprochen, es geht in dem Stück auch um Identitätsfindung, die zum Unheil führte?

Prinsloo: Ja, die Identität der Deutschen war nach dem Ersten Weltkrieg weg, und dann ist jemand wie der Adolf Hitler gekommen, und hat den Leuten eine Identität gegeben. Vielen war das nicht bewusst. In dem Buch „Mein Kampf“ steht alles genau drinnen, was er vorhatte.

Glauben Sie, dass es das Publikum aufregen wird, oder dass es sogar Proteste geben könnte?

Prinsloo: Ich weiß es nicht, aber wie das Stück zuletzt gezeigt wurde, gab es schon Proteste. Das Stück bleibt jedoch weiterhin ein Spiegel, von dem, was einmal war und vor dem wir alle stehen.

Eine oft gestellte Frage, kann sowas wieder kommen?

Prinsloo: Faschistische Züge greifen immer wieder durch, wir haben uns noch nicht so weit von dem entwickelt, was einmal passierte und Cabaret zeigt es mit einer wunderbaren Musik, aber einer sehr negativen Aussage.

Kann das Stück denn irgendwas bewirken?

Prinsloo: Das weiß ich auch nicht, aber man hofft, wenn man etwas macht, dass ein bleibender Eindruck bleibt, und vielleicht wird es bei manchen etwas auslösen. Jedoch will sich die Jugend nicht mehr schuldig fühlen, für etwas, das ihre Großeltern begangen haben.

Die nächsten Aufführungen sind am 14., 16. und 22. Juli. Alle Termine und Infos auf: https://www.buehnebaden.at/de/spielplan-und-karten/cabaret