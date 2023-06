Günther Fiala brillierte mit „Carmilla“ im Berndorfer Stadttheater

Es ist dies der vielfach preisgekrönte Pottensteiner Komponist Günther Fiala, der bei mehreren Veranstaltungen des Berndorfer Festivals seine Werke präsentierte. Ganz zentral stand sein extra für Berndorf gemeinsam mit Autor und Regisseur Harald Buresch völlig neu überarbeitetes Werk „Carmilla“, wieder in Kooperation mit der Musikschule Triestingtal (Leitung: Walter Pfeffer).

Das Musical „Carmilla“ basiert auf der gleichnamigen Novelle von Joseph Sheridan Le Fanu und wurde von Günther Fiala und Harald Buresch eigens für den Klassik.Klang berndorf (Künstlerische Leitung: Daniela Fally) völlig neu bearbeitet. Die neue Version des Musicals enthält Elemente der Urfassung, die 2019 in Krems an der Donau aufgeführt wurde, wurde aber um einige neue Songs und Handlungselemente erweitert.

Zur Geschichte: Die 16-jährige Laura wird von ihrem Vater vor den vermeintlichen Gefahren der Welt behütet. Doch sie sehnt sich nach mehr, will die Welt sehen und Freunde finden! Da kommt eines Tages die gleichaltrige Carmilla in ihr Leben. Carmilla hat jedoch ein düsteres Geheimnis: Vor ein paar hundert Jahren hatte sie schon einmal mit Lauras Familie zu tun. Und damals endete es tragisch. Was hat Carmilla dieses Mal vor? Erzählt wurde dieses moderne Märchen von Jahrmarkt-Boss Acacio, der die Fäden in der Hand hält und für seinen eigenen Erfolg auch vor grenzwertigen Methoden nicht zurück schreckt.

Die Schulvorstellungen fanden unter tosendem Beifall statt.

„Als Composer in Residence“ beim KLASSIK.KLANG Berndorf zu sein, sei für ihn „eine unbeschreibliche Ehre“, erklärt Fiala zur NÖN. „Das Triestingtal und Berndorf, meine Heimat und musikalische Wiege, haben maßgeblich zu meiner musikalischen Entwicklung beigetragen und mich mit unterschiedlichen Musikrichtungen vertraut gemacht. Hier konnte ich meine Musikalität und Kreativität stets erforschen und ausleben. Daher sind die Aufführungen meines Musicals hier für mich besonders aufregend.“

Über Günther Fiala

Günther Fiala wurde 1982 in Niederösterreich geboren, wo er in seinem Heimatort Pottenstein bereits in jungen Jahren seine eigene Jugendtheatergruppe gründete, die er von 1996 bis 2011 leitete.

Er studierte das Unterrichtsfach Musikerziehung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und absolvierte das Lehramtsstudium für Deutsch an der Universität Wien.

Günther Fiala ist Autor und Komponist einer Vielzahl von Musicals für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In seiner Wahlheimat Krems an der Donau arbeitet er als Komponist und Logopäde. Er ist mehrfacher Preisträger nationaler und internationaler Kompositionswettbewerbe. 2022 feierte er Erfolge mit dem Musical „Romeo &Camp; Julia – Aufbruch in eine neue Welt“, das er mit dem Autor Benedikt Karasek für den Musicalsommer Winzendorf (Intendanz: Marika Lichter).