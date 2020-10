"Leise rieselt der Schnee" zweimal in Kottingbrunn .

Um alle aktuellen Sicherheitsbestimmungen zu erfüllen, wurde das Musical Unplugged-Konzert in der Kulturszene Kottingbrunn gleich zweimal aufgeführt; am Nachmittag und am Abend. Dadurch konnten den Gästen entsprechende Abstände garantiert werden.