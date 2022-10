Baden: Beethoven-Matinée mit Julia Stemberger

Beginn der Beethoven-Matinee ist um 11 Uhr im Haus der Kunst, Kaiser Franz Ring 7 in Baden. Das Publikum darf sich auf Werke von Beethoven und Mahler freuen, ergänzt wird der stimmungsvolle Kulturgenuss durch Julia Stembergers Rezitation von Gedichten Goethes und seiner Zeitgenossen.

Die Interpreten

Der aufstrebende junge österreichische Bariton Liviu Holender brilliert derzeit als Ensemblemitglied an der Frankfurter Oper, ist aber auch als einfühlsamer Liedinterpret gefragt. Begleitet wird er am Klavier von Matthias Fletzberger, der seine Karriere als Wunderkind am Klavier begonnen hat. Publikumsliebling Julia Stemberger hat sich neben ihrer Tätigkeit als vielseitige Theater- und Filmschauspielerin der Musik verschrieben. Sie macht Musiktheater und steht bei einer Vielzahl von musikalischen Lesungen auf der Bühne.

Tickets zu 30 Euro / 25 für Schüler, Studenten und Gäste mit Behindertenausweis sind im Beethovenhaus Baden, Rathausgasse 10, Tel. 02252/86800-630 erhältlich.

Weitere Infos unter: https://www.serenadenkonzerte.at/termine-programm/beethoven-matinee

