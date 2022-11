Otto Brusatti hält das Schreiben vom Fadisieren ab

Wer den Otto Brusatti kennt, der weiß, was immer er an Kunst in die Welt bringt, wird schräg, gegen den Strom schwimmend.

Diesmal wieder ein Buch, und der Titel erfüllt nicht jene Erwartungen, die man beim Lesen erwarten würde. „Der Gaukler mit Beethoven & Co“ würde mehr auf eine musikwissenschaftliche Abhandlung über Beethoven hindeuten.

Das Buch ist ein kleines Kunstwerk in sich, auf den Innenseiten des Umschlags finden sich Kollagen vom Schreiber himself und jede Seite ist anders. Auf einer Seite befindet sich normal viel Text, auf der nächsten Seite stehen nur ein paar Worte, oder, gedicht-artige Passagen.

Das Buch ist erfrischend verwirrend und gibt Einblick in die Schreiberseele des Autors. Ob sich viel von Brusattis Seele in den 363 Seiten versteckt, sei dahin gestellt: „In jüngeren Tagen war ich des Morgens froh. Des Abends weint‘ ich: Jetzt, da ich älter bin, Beginn‘ ich zweifelnd meinen Tag, doch heilig und heiter ist mir sein Ende“ – so liest sich eine Passage.

Das Buch behandelt das Leben eines alleine lebenden Komponisten und Musikers, der einen Tag vor dem ersten Corona-Lockdown in Österreich mit 51 Jahren stirbt. In der Phase vor seinem Ableben zieht er sich immer mehr zurück, spielt als Pianist auf Nobelschiffen: „Alle Großen sterben mit 51 Jahren“, sagt Brusatti.

Angesprochen auf die Essenz seiner selbst im Buch, meint er knapp „mehr oder weniger?“ Wer schreibt, kreist, besonders anfänglich, meist um sich selbst: „Jeder, der ein Buch schreibt, sofern es kein Reiseführer über die untere Schwechat ist, schreibt über sich, die ersten Bücher, die man schreibt, beschreiben einen selbst, das wird aber mit jedem Buch weniger.“

Autor Brusatti warnt vor seinem Buch

Aber Vorsicht, „ich warne alle vor dem Buch, erstens wird die Musik vernichtet und zweitens gibt es sehr viele schreckliche und zugleich wunderbar glückliche Szenen.“

Wer Bücher schreibt, outet sich, wird rezensiert und das ist nicht immer schmeichelnd. Deshalb nimmt Brusatti gleich den Kritikern den Wind aus den Segeln und schreibt als „Klappentext“: Das Buch sei eine große Zumutung. „Es ist ein Beethovenbuch nach dem 250. Geburtstag und ein Abgesang auf die Neue und Alte Musik.“ Brusatti schreibt über die Reisen eines Taugenichts, der lügt, dass sich die Balken biegen „und balanciert auf diesen doch stets der Wahrheit entgegen“.

Die allermeisten Kritiker lasen Buch nicht zu Ende

Wie fallen die ersten Kritiken aus? „Man merkt, dass die meisten das Buch nicht gelesen haben, und wenn doch, dann kommen sie meist nicht über das erste Drittel hinaus.“

Er habe, neben sich und dem Verleger, erst zwei Leute getroffen, die das Buch von Anfang bis Ende gelesen haben, aber, das störe ihn nicht mehr. Obwohl das Buch durchaus Erfolg hat: Brusatti liest bei der Leipziger Buchmesse 2023 daraus. Schreibt er eigentlich gerne?: „Gerne? Man schreibt doch nicht gerne Bücher. Bücher schreibt man, weil die Zeit ansonsten etwas fad wäre“ und es halte einem vom ständigen Schnaps trinken, Zigarre rauchen und Mädchen verführen ab, weil auch das werde mit der Zeit langweilig ...

Und weil ein Buch immer einen guten Einstieg braucht, steht auf Seite 7 ein Zitat von Elfriede Jelinek, welches sie Brusatti persönlich für sein Buch gewidmet hat: „Beethoven ist eindeutig zu groß für mich, nicht zu fassen.“ Zu groß ist hingegen Brusattis Buch nicht, man sollte sich nur ausreichend Zeit nehmen.

