Stadtfest Bad Vöslau: 4.000 Besucher trotz Regenprognose

Werbung

Die Vorzeichen standen unter keinem guten Stern. Am Vortag wurde noch eine Starkregen-Warnung mit Überflutungsgefahr ausgegeben. Doch die Verantwortlichen ließen sich davon nicht beeindrucken und behielten recht: Das Stadtfest zog am Sonntag trotz der schlechten Wettervorhersagen 4.000 Besucher an, die das Rahmenprogramm sowohl musikalisch als auch gas- tronomisch genossen und begeistert gefeiert haben.

Viele Vereine und Organisatoren bereiteten den ganzen Sonntag zahlreiche Attraktionen für die Stadtfestbesucher vor. Bernd und Doris Sunk präsentierten an ihrem Stand etwa das neue Buch „Mordsradau in Bad Vöslau“ und Autor Norbert Ruhrdorfer hat den Gästen ihr Buch gleich signiert.

Die großartigen „Magic of ABBA“ als musikalische Hauptdarbietung nahmen das Publikum dann am Abend mit auf eine Reise. Mit der kulinarischen Begleitung vom renommierten Schlossrestaurant Dal Don wurde die Veranstaltung perfekt begleitet.

„Das Stadtfest ist eine besonders große Werbekampagne für die Stadtgemeinde Bad Vöslau. Eine Veranstaltung in dieser Art und Größe ist in anderen Kurstädten in der Umgebung fast unmöglich“, erklärt Ossy Valenta, der seit 17 Jahren als Organisator die Hauptacts auf die Bühne bringt.

Der Stadtpark sei prädestiniert für große, musikalisch fulminante Feste, die mit kulinarischer Begleitung auch zukünftig sogar noch mehr als 4.000 Besucher anziehen soll. Die größte Open Air Veranstaltung südlich von Wien wird mit neuen Top-Acts der Musikszene auch im Sinne von ABBA „The winner takes it all“ ihren erfolgreichen Weg fortsetzen, ist Valenta überzeugt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.