Musikverein Ebreichsdorf lud zum Musikfest

Die Musiker und Musikerinnen sorgten nicht nur für das leibliche Wohl mit kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken, sondern verwöhnten die zahlreichen Besucher und Besucherinnen im großen Festzelt auch mit Blasmusik vom Feinsten. Die Obfrau Gabriele Schiefert und ihre Musikkollegen waren begeistert von der grandiosen Stimmung.

Beim Dämmerschoppen am Samstag spielte der Musikverein Leithaprodersdorf auf. Am Sonntag feierte Pfarrer Pawel Wojciga die Festmesse, im Anschluss gab es den traditionellen Frühschoppen, diesmal mit den Mitgliedern des Musikvereins Rohr im Gebirge. Den Abschluss bildete eine Tombola, bei der es an die 80 Preise zu gewinnen gab.

Stadträtin Claudia Dallinger übernahm die offiziellen Begrüßungsworte in Vertretung von LAbg. Bgm. Wolfgang Kocevar. Sie gratulierte „zu dieser großartigen Veranstaltung“ und genoss die tolle Stimmung im Festzelt.