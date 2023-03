Stadtmusik Baden: „Carmina Burana“zum 100er

Zum 100. Geburtstag der Stadtmusik Baden steht mit „Carmina Burana“ am 22. und 23. April ein monumentales Erlebnis auf dem Programm.

Mit dem jubilierenden Musikverein wirkt ein Projektchor aus rund 160 (!) Sängern und Sängerinnen an der einzigartigen Komposition von Carl Orff mit, bestehend aus dem Leesdorfer Singkreis, der Sängervereinigung Gaaden, dem ArtEnsemble Biedermannsdorf, dem Chor VerCHORxt der Musikschule Baden, sowie weiteren Sängerinnen und Sängern in und um Baden. In den anspruchsvollen Solopartien werden Cornelia Hübsch (Sopran), Gernot Heinrich (Tenor) und Russi Nikoff (Bariton) zu hören sein.

Für die Choreinstudierung zeichnet Alfred Gunacker verantwortlich, die musikalische Gesamtleitung obliegt dem Kapellmeister der Stadtmusik Baden Alexander Cachée.

Rechtzeitig Karten sichern!

Das musikalische Ereignis findet in der Halle B, Waltersdorfer Straße 40 an folgenden Terminen statt: Samstag, 22. April, 19.30 Uhr und Sonntag, 23. April, 15.30 Uhr. „Bitte sichern Sie ab sofort Ihre Eintrittskarten!“, appelliert Leopold Habres seitens der Stadtmusik.

Der Vorverkauf ist im Büro der Musikschule Baden am Pfarrplatz 1-3 (Pfarrschule) Mo, Di und Fr von 8-12 Uhr, Di zusätzlich von 16-19 Uhr. Eintrittspreise: Vorverkauf Erwachsene € 18.- (Abendkassa € 20.-), Vorverkauf Schüler/Studenten € 13.- (Abendkassa € 15.-)

