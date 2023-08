Konzertserie auf der Rosenbühne vor der Orangerie in Baden lockt

Der August wird für Musikfans aller Stilrichtungen ein Top-Monat. Die Rosenbühne im Doblhoffpark verspricht grandiose Konzertabende. Zum Start musizieren heute um 19 Uhr KEOS.

KEOS (Robert Kastler - kb, Wolfgang Eipeltauer - g, Oliver Nass - dr, Christian Schneider - b) spielt funky Jazz-Rock - Musik, die zu gleichen Teilen von melodisch-groovigen Kompositionen und coolen Gitarren- & Keyboard-Soli lebt. Ein Konzertereignis mit viel Sound, Groove und Improvisation.

KEOS eröffnet heute die Rosenbühne. Foto: Joe Vigerl

Am 4. August um 19 Uhr folgen Philipp Griessler und Band. Der Liedermacher Singer-Songwriter gibt mit seiner Gruppe ein Open Air Konzert. Die Lieder nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch authentisch vermittelte Lebensabschnitte und zwischenmenschliche Poesie. Seine leise Sorgfalt im Umgang mit den Wörtern schafft ausdrucksstarke Texte. Melancholisch und lebensbejahend, vertraut und fremd, emotional und auf sanfte Weise poetisch präsentiert er abwechslungsreichen und modernen Austropop

Am 5. August treten dann „Woher“ auf. Die Badener Band spielt ihr Programm „Tougher than the rest“. „Woher“ gibt es in wechselnder Besetzung seit 24 Jahren. Das neue Programm bringt Interpretationen von Van Morrison, Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Dire Straits, Bruce Springsteen oder Patti Smith. Es spielen Wolfgang Thumser voc & git, Sabine Schäfer voc, Martin Rankl git & voc, Christian Wiesmann keys & voc, Fritz Sattra b und Hannes Steindl dr. Ein grooviger Abend ist garantiert.

Am 6. August spielen „Siftig Sand“, mit Special Guest Iris Camaa. Anspruchsvoll und eigenständig arrangiert, spannt sich ihr breiter, musikalischer Bogen von Eric Clapton bis Bill Withers ... Folk-Rock der 1960er bis 80er. Rund 26 Jahre haben „Sifting Sand“ ihr vielfältiges Programm zum Besten gegeben. Es ist die Nähe zum Publikum, der möglichst direkte Kontakt zum Zuhörer, was die Leidenschaft und die Liebe zur Musik spürbar und die Auftritte zum Erlebnis machen. Gemeinsam mit der international bekannten und mehrfach ausgezeichneten Musikerin Iris Camaa, sorgen sie immer wieder für musikalische Highlights.

Das Programm der zweiten Woche: Am 11. August ist Komfort Sone an der Reihe, am 12. August Klangblut, am 13. Herbs Beat Club, am 14. Celtica und am 15. August Soulshine.

Bei allen Konzerten erfolgt die Bewirtung durch das „Amterl“. Alle Konzerte finden nur bei Schönwetter statt - die Infohotline 0664 411 1429 gibt darüber Auskunft.

Alle Konzerte bei freiem Eintritt, Spenden erbeten.