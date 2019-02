Schnucki, ach Schnucki: Wienerliedabend in Baden .

Klassischer Kabarett-Chanson-Abend mit Katrin Fuchs, Andreas Sauerzopf und Robert Kolar, begleitet am Klavier von Bernd Leichtfried am Donnerstag, 14. Februar, 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt.