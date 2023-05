Pfaffstätten feierte den Europatag

Der Europatag ist der Tag, an dem Robert Schuman am 9. Mai 1950 seine visionäre Rede zu einem geeinten, friedvollen und starken Europa gehalten hat. In ganz Europa wird dieser Tag gefeiert und so auch in Pfaffstätten mit dem zweiten Europafest. Auf Einladung von Bürgermeister Christoph Kainz und Europagemeinderat Rainer Anhammer, beide ÖVP, kamen auch dieses Jahr viele Besucher auf den Hauptplatz in Pfaffstätten. Bürgermeister Christoph Kainz ist überzeugt: „Europa ist das größte Friedensprojekt und sorgt für Sicherheit auch in unserem Land. Als Gemeinde tragen wir hierbei große Verantwortung und leisten auch täglich einen wichtigen Beitrag dazu."

Schwerpunkt liegt auf der Jugend und ihren Chancen

Auch dieses Jahr wurde ein karitativer Schwerpunkt gesetzt. Im europäischen „Jahr der Bildung, Jugend und Chancen“ hat Europagemeinderat Rainer Anhammer das Projekt „Lerntreff in der Volksschule Pfaffstätten“, betreut durch das Rote Kreuz Baden, ausgewählt. Dabei werden Kinder beim Lernen unterstützt und bekommen individuelle Förderungen bereitgestellt. „Es war mir wichtig, ein Projekt mit Pfaffstättner Bezug auszuwählen. Es ist ein tolles Angebot, das einmal mehr zeigt, wie sich der Europäische Gedanke mit der Gemeinde verbinden lässt“, erklärte Anhammer die Themenwahl.

Die Musikschule Pfaffstätten lieferte mit unterschiedlichen Ensembles den ersten musikalischen Beitrag, anschließend spielte Markus Geiselhart mit seinem 'The Viennese Song Book' Projekt auf. Beide Musikdarbietungen standen ebenfalls unter dem Europäischen Gedanken und so wurden Lieder aus ganz Europa modern und mitreißend interpretiert.

Europagemeinderat Anhammer sieht sich in seinen Bemühungen bestätigt: „Das Fest war insgesamt ein voller Erfolg. Wir haben uns über die vielen Besucherinnen und Besucher sehr gefreut, das hat gezeigt, dass wir bei uns in Pfaffstätten eine stark spürbare Gemeinschaft haben, und das auch noch bei so einem wichtigen Thema.“

