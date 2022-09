Vöslauer Instrumente als Karussell

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Auch in der Musikschule Bad Vöslau ging es am 5. September wieder mit dem neuen Musikschuljahr los. Aufgrund der Umbauarbeiten im Schloss Gainfarn ist der Musikschulbetrieb in Bad Vöslau derzeit auf insgesamt neun verschiedenen Unterrichtsstandorte aufgeteilt. Neu hinzugekommen sind einige Unterrichtsräume im Vöslauer Kammgarnzentrum. Für das Schuljahr sind die meisten Unterrichtsplätze bereits vergeben.

Restplätze gibt es noch beim Instrumentenkarussell und beim Kinderballett. „Das Instrumentenkarussell ist ein Angebot für Kinder ab 6 Jahren, die sich noch nicht für ein konkretes Musikinstrument entscheiden möchten. Alle drei Monate wird zu einer anderen Instrumentenfamilie gewechselt. Heuer werden Blech- und Holzblasinstrumente sowie Streichinstrumente vorgestellt“, informiert Musikschuldirektor Christian Sauer.

„Im Vordergrund des Ballettunterrichts für Kinder ab 5 Jahren steht die Freude am Tanzen“, erklärt Sauer. Die Schulung der eigenen Körperwahrnehmung von der kleinen Zehe bis zur Nasenspitze sei genauso wichtig wie ein umfangreiches Schrittrepertoire, Dehnung und Rhythmusgefühl, sowie die Orientierung im Raum gemeinsam mit den anderen Kindern in der Gruppe. Damit werde, dem Alter entsprechend, eine solide Balletttechnik aufgebaut.

