Orangen für Weltladen in Baden

Zeitgleich mit dem ersten Schnee kam die erste Lieferung solidarisch gehandelter Bio-Orangen und -Mandarinen im Weltladen in der Volksbankpassage an.

Das Pilotprojekt ist ein riesiger Erfolg. Insgesamt 120 Packungen zu je drei Kilo der Zitrusfrüchte (73 Orangen, 47 Mandarinen Packungen) wurden bestellt und von den Kundinnen und Kunden innerhalb weniger Stunden „ab Hof“ abgeholt.

Gerti Jaksch-Fliegenschnee, seit zehn Jahren Geschäftsführerin des Weltladens, steht die Freude ins Gesicht geschrieben. „Das Interesse unserer Kundinnen und Kunden ist enorm. Schon wenige Tage nach der ersten Lieferung haben wir mehr Bestellungen aufgenommen als zuvor. Das ist für uns alle ein Win-Win Projekt, in dem für mich die Garantie der hochwertigen Qualität sowie des guten Geschmackes im Vordergrund steht. Die Erntehelfer und Produzenten in Valencia sollen ihre Lebensgrundlagen behalten und wir investieren in biologisch angebaute Produkte und somit in unsere Gesundheit.“

Und so einfach geht´s: Die Bestellung bis 30. Dezember online oder auf dem Flyer im Weltladen ausfüllen – ein Karton Bio-Orangen (drei Kilo) ist um 11,49 Euro, ein Karton Bio-Mandarinen (ebenfalls drei Kilo) um 14,99 Euro erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ca. zwei Wochen später. So kann jeder seinen Beitrag zu fairem und solidarischem Handel leisten.