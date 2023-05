Muttertag im Bezirk Baden: Zwischen Vorfreude und Boykott

Am kommenden Sonntag steht wieder der jährliche Muttertag an. Ein Tag, der von den einen hochgehalten und entsprechend gefeiert und von wieder anderen als nicht zeitgemäß oder gar heuchlerisch angesehen wird. Eines steht aber jedenfalls fest: Blumenhändlerinnen und Blumenhändler erwarten sich auch heuer wieder ein erfolgreiches Geschäft.

So etwa Robert Bigl, Geschäftsführer von Blumen B&B, der größten Blumenhandelskette Österreichs. Filialen im Bezirk Baden gibt es etwa in Leobersdorf und erst Anfang April eröffnete Bigl ein neues Geschäftslokal in der Haidhoferstraße 16 in Baden. Bezüglich des Stellenwertes des Muttertags aus der Sicht eines Blumenhändlers meint er: „Der Muttertag ist in Österreich traditionell ein guter Tag für uns Blumenhändler. Neben dem Valentinstag und der Weihnachts- und Adventzeit ist die Zeit um den Muttertag sehr umsatzstark. Sowohl in der Stadt als auch im suburbanen Bereich werden die Mütter in unserem Land gerne mit Blumen bedacht.“

Er beobachte, dass die Blumenwahl zum Muttertag individueller werde. Einerseits gebe es natürlich die traditionellen Rosen und Blumenarrangements. Andererseits würden aber auch ausgefallene Sträuße mit exotischen Blumen gerne gekauft werden. „Und nicht zu vergessen ist natürlich auch der Bio-Trend. Bienenfreundliche Blumen und Gewürz- und Heilpflanzen werden auch nachgefragt. Wir bieten deshalb all das, also eben eine sehr breite Palette an“, ergänzt Bigl. Allgemein seien aber Rosen oder Hortensien nach wie vor äußerst beliebt - sowohl als Schnittblumen als auch als Topfpflanzen. „Auch weil jetzt die Zeit ist, zu der beide Blumen eingesetzt werden können“, sagt der Blumenhändler. Robert Bigl freue sich jedes Jahr selbst auf den Muttertag, gefielen ihm schließlich „die vielen schönen blühenden Ensembles und die Rosenpracht“ in den B&B-Geschäften so gut.

Hohe Relevanz für das Geschäft

Dass Rosen und Hortensien rund um den Muttertag vermehrt gekauft werden, bestätigt auch Sonja Lamuth vom Ebreichsdorfer Blumengeschäft Sunny Flowers. „Der Muttertag ist einer der wichtigsten Anlässe für uns Floristen! Blumen zu Muttertag sind nach wie vor noch immer das beliebteste Geschenk und einfach nicht wegzudenken!“, sagt sie. Neben den bereits erwähnten Rosen und Hortensien würden sich auch Gerbera großer Beliebtheit erfreuen. In seiner Wichtigkeit sei der Muttertag Sonja Lahmuts Wahrnehmung nach sogar gestiegen.

Als „einen der wichtigsten Tage im Jahr“ sieht die Bad Vöslauer Floristin Christiane Chwala-Gruber den kommenden Sonntag für den Blumenhandel. In der Badner Straße 13 betreibt sie das Geschäft Chwala Blumen. „Gerade zu solchen Anlässen kann man mit unserem traditionellen Handwerk punkten und etwas Besonderes für die Mütter schaffen“, meint Chwala-Gruber. In ihrem Geschäft werde grundsätzlich alles mögliche nachgefragt. Zurzeit seien aber vor allem „luftige und pastellige sowie lieblich-blumige Sträuße“ die Topseller.

„Mir erschien der Tag schon als Kind zu heuchlerisch“

Diametral zur Euphorie des Blumenhandels steht die Grüne Badener Vizebürgermeisterin Helga Krismer. Bereits nach der Volksschule hätten sie und ihre Mutter den Muttertag eingestellt: „Mir erschien dieser Tag bereits als Kind schon zu heuchlerisch. Wenn mich mein Sohn ärgern möchte, dann gratuliert er mir zum Muttertag.“ Grundsätzlich halte sie es allerdings für „absolute Privatsache“, ob man nun feiert oder nicht und wie die Rollen innerhalb der Familie definiert werden. „Es wird ja auch in manchen Familien der Namenstag groß gefeiert und andere wissen nicht einmal, wann sie haben“, so Krismer. Jedenfalls kann der Tag auch dazu dienen, um auf gesellschafts- und spezifisch frauenpolitische Aspekte aufmerksam zu machen.

Die Grüne Landtagsabgeordnete streicht hier vor allem die Kinderbetreuung hervor: „Wenn Männer durchschnittlich mehr Gehalt haben, ist meist schon vorgegeben, welche Karenzzeiten genommen werden. Schlechte Kinderbetreuung führt zu Teilzeitarbeit bei Frauen.“ Der derzeitige Arbeitskräftemangel könne auch eine Chance sein, weil sich Betriebe vermehrt auf Frauen einstellen müssten, beispielsweise indem Betriebskindergärten zur Verfügung gestellt würden. Krismer fordere zudem eine Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr des Kindes. Den Frauen und Müttern in Österreich wünsche sie: „Gleichberechtigte Beziehungen und finanzielle Unabhängigkeit, denn das trennt die Existenzfrage von der Liebe.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.