Eventformat mit Gruselfaktor in Baden

Die Badener Autorin Gabriele Hasmann kennt man in der Region eher als Verfasserin von Büchern über ihre Heimatstadt, die Habsburger oder unheimliche Phänomene. Darüber hinaus schreibt sie Krimis und entwirft Konzepte für Führungen in Baden und Wien, die sie auch selbst begleitet. Damit aber noch nicht genug: Vor einigen Jahren hat die Künstlerin das „Mystery Dinner“ ins Leben gerufen, das unter anderem im Casino Baden, in der Krainerhütte oder auf Burg Forchtenstein veranstaltet wird.

„Angefangen hat allerdings alles im Gasthaus ‚Zum Reichsapfel‘ im Jahr 2017“, erinnert sich die Badenerin, „noch ganz klein und bescheiden, mit einem wundervollen Team an jungen Schauspielern und einer mutigen Wirtin, die uns bei dem Experiment unterstützte.“ Doch drei Aufführungen später wollte das Casino das „Mystery Dinner“ ebenfalls aufführen, da es sich erheblich von diversen anderen „Krimidinner“ unterscheidet. „Meine Stücke basieren auf wahren Begebenheiten, die handelnden Personen sind interessante historische Persönlichkeiten wie Giacomo Casanova, Kronprinz Rudolf und Ludwig van Beethoven. Erfunden ist nur das schaurige Verbrechen bzw. dessen Aufklärung.“

Neues Team aus echten Profis nun am Werk

Seit einem halben Jahr gibt es ein neues Team, mit dem sich Gabriele Hasmann echte Profis an Bord geholt hat, die teilweise auf den größten Bühnen Österreichs stehen: Conny Boes (Schauspiel und Regie), Walid Azak (Schauspiel), Sandra Högl (Schauspiel), Oliver Lukas-Köllner (Schauspiel), Christian Schiesser (Schauspiel), Rafael Witak (Schauspiel) und Felix Kurmayer (Moderation). Von Anfang an mit dabei war jedoch PR-Profi Sabine Wolfgang, die auch weiterhin ein wichtiger Teil der Truppe ist.

Gespielt werden die Stücke in drei Akten, dazwischen gibt es kulinarische Köstlichkeiten und am Ende sollen die Zuschauer erraten, wer das Verbrechen begangen hat. Zu gewinnen ist bei richtiger Antwort samt Auflistung der Hinweise, die den Täter verraten haben, ein Buch der Autorin.

„Der Blick vom Lokal in den Wienerwald ist unvergleichlich und das Essen vorzüglich“

„Sowohl bei der Auswahl der Locations als auch der Zusammenstellung der Menüs achten wir sehr auf Qualität. Wir wollen, dass sich unsere Gäste nicht nur gut unterhalten, sondern auch wohlfühlen“, sagt Hasmann. Daher findet eine der aktuellen Aufführungen am 20. Oktober im Panorama-Restaurant Mödling statt. „Der Blick vom Lokal in den Wienerwald ist unvergleichlich und das Essen vorzüglich“, schwärmt die Badenerin.

Wer dabei sein möchte, erhält nähere Infos und Tickets auf www.mystery-dinner.at . Weitere Termine sind im November und Dezember auf Burg Forchtenstein (Burgenland), deren schaurig-schönes Ambiente sich bestens fürs „Mystery Dinner“ eignet.

Aber nicht nur Privatpersonen kommen in den Genuss dieses Eventformats, auch Unternehmen können dieses für Firmenfeiern buchen oder als Incentive an treue Mitarbeiter oder Stammkunden verschenken. Das ausgewählte Stück wird „frei Haus“ an jede gewünschte Location geliefert – samt Schauspieler und Moderator, versteht sich.

