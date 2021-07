Hannes Etzlstorfer ist Kunst- und Kulturhistoriker, Ausstellungskurator und Kulturjournalist.

Konzeption und Mitarbeit an mehr als 60 Ausstellungen zur Kunst- und Kulturgeschichte im In- und Ausland, Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher wie die Reisen der Habsburger, Tafeln mit dem Kaiser, Der Wiener Kongress, verlegt in verschiedenen Verlagen und „ein handliches Kronprinz – Rudolf – Buch“ erschienen im Kral Verlag.