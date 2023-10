Baden: Vermisste Katze auf einem wundersamen Weg zurück

Der Weg eines geretteten Tieres aus Baden führte in das Triestingtal. Genauer gesagt nach Klein-Mariazell am Hafnerberg. Der Initiator von „Christians for Future“ Thomas Gamsjäger-Allain und seine Familie sowie viele Mitsuchende sind nun heilfroh über die Heimkehr des Kätzchens „Praliné“. Denn die Suche war lange, anstrengend und intensiv. Auch die Kirchengemeinschaft sowie die Nachbarschaft der Familie in Baden engagierten sich.

Gerade in Zeiten wie diesen, die von negativen Schlagzeilen über Kriege, Krankheiten und Tiervergiftungen überschwemmt werden, ist die Freude über kleine oder große gute Wunder immens. Diese Geschichte ist jedoch wie ein Märchen. 85 Tage hat die Familie gewartet und für das einjährige, langhaarige Tigerkätzchen gebetet. Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt. Plakate für vermisste Tiere wurden gleich aufgehängt. Die Polizei war informiert, sowie sämtliche Tierärzte und auch Tierheime in der Region. Es gab dennoch lange kein Ergebnis. Das Tier konnte nicht gefunden werden. „Von einem Tag auf den anderen ist unser Kätzchen aus dem Garten verschwunden. Wir konnten uns das nicht erklären,“ sagt Gamsjäger-Allain. Die Hoffnung sowie die Zuversicht waren schwindend, jedoch nicht gänzlich aufgegeben.

„Sind von dem Wunder gefangen“

Und es war gut, die Hoffnung nicht aufzugeben. Denn Praliné ist auf wundersame Weise doch gefunden worden. Aus heiterem Himmel erreichte die Familie am 18. Oktober der Anruf einer Tierärztin aus Altenmarkt im Triestingtal. Das stark abgemagerte Kätzchen sei gefunden worden. Eine Familienmutter, die ihr Kind zur Schule brachte, hätte das halb verhungerte Tier an einem Straßenrand in der Nähe des Waldes in Klein-Mariazell im Wienerwald aufgenommen und gleich in die Tierarzt-Ordination gebracht.

Mit Chip und der von Gamsjäger-Allain mit Dankbarkeit geschätzten Geistesgegenwärtigkeit sowie dem schnellen Handeln der beiden engagiert handelnden Personen, der Veterinär-Medizinerin sowie der Retterin Marianne, wurden somit die Tierhalter in Baden umgehend verständigt.

„Wir sind von diesem kleinen Wunder wie gefangen. Die ganze Familie ist glücklich, ganz besonders unsere Kinder, die das tierische Familienmitglied sehr vermisst haben. Praliné ist auf eineinhalb Kilo abgemagert und hat sich wahrscheinlich nur im Wald ernährt. Jetzt wird sie von allen Seiten aufgepäppelt. Wir danken allen, die sich bei der Suche und Rettung engagiert haben“, sagt Gamsjäger-Allain. Er führt alles auf die Einwirkung einer höheren Macht zurück. Denn Glauben versetzt bekanntlich und nachweislich auch Berge.