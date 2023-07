Nach Beisetzung von Vater: Scheele spendet ans Rote Kreuz Triestingtal

Mit einem „letzten Freundschaft, Papa“ verabschiedete sich Karin Scheele via Facebook von ihrem Vater Heinz, der am 27. Mai im 82. Lebensjahr verstarb. Die Familie verzichtete auf Kranzspenden und bat stattdessen um Spenden für das Rote Kreuz Triestingtal.

„Meine Familie und ich lassen die Spenden unserem Roten Kreuz zukommen, weil sie - in unserer Region - eine der wichtigsten Säulen in der Gesundheitsversorgung ist. Danke für eure Arbeit“, so Scheele.

Heinz Scheele prägte seine Tochter Karin nicht nur persönlich, sondern auch politisch und vor allem sozial. Er war von 1990 bis 1995 geschäftsführender Gemeinderat in Enzesfeld-Lindabrunn und mit Herz und Seele Sozialdemokrat.