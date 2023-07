Eine Mahlzeit pro Tag für 373 Schulkinder gesichert

Die zahlreichen Besucher wurden von diesem Schwung mitgerissen und begannen zu tanzen. Auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer und Gemeinderat Ernst Schebesta waren von diesem Konzert restlos begeistert: „Dass diese mitreißende Musik dazu beiträgt, hungrige Kinder zu ernähren, hat diesen Abend zum besonderen Erlebnis gemacht!“

Die Badener Ärztin Heidrun Chen, die Initiatorin der Badener Patenschule „Kanje Primary School“, freut sich, dass dank der Spenden 373 Kinder ein Jahr lang eine warme Mahlzeit bekommen: „Wir können nun 8.106 Euro an „Mary’s Meals“ überweisen.“

Die Organisation „Mary‘s Meals“ ermöglicht Schulkindern eine tägliche Mahlzeit. Der Erfolg dieser Aktion ist deutlich sichtbar: 808 Schüler nehmen regelmäßig am Unterricht teil, können konzentrierter lernen, haben dadurch bessere Schulabschlüsse und mehr Chancen auf eine Arbeit.

Im Namen aller Kinder bedankt sich Chen herzlich beim Publikum. „Ein Dankeschön geht auch an Insingizi, an den Weltladen Baden als großzügiger Sponsor und an die Bäckerei Annamühle für die kulinarische Unterstützung“, ergänzt sie.

Wer gerne nachhaltige Projekt fördern möchte und damit malawische Schulkinderunterstützen, kann dies jederzeit tun. Mit 22 Euro bekommt ein Kind ein Jahr lang täglich eine Mahlzeit. IBAN: AT02 3236 7000 0004 7779, Verwendungszweck „Badener Schulküche“.