Nach der Bissattacke in Bad Vöslau gehen die Ermittlungen weiter. Wie berichtet, waren zwei Hunde aus einem Zwinger entlaufen und hatten einen Pensionisten und seinen Hund attackiert. Beim Versuch, sich zu wehren, wurden dem Mann Teile des Zeigefingers abgetrennt.

Die Behörde hat Schritte gesetzt wie Martin Hallbauer, Stellvertreter der Bezirkshauptfrau, bestätigt. Jenes Tier, dass zugebissen hat, ist nicht mehr im Besitz des Halters. Es wurde in einen anderen Bezirk überstellt. Hinsichtlich der neuen Haltung wird nun vom dortigen Amtstierarzt und den Behörden in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Baden geprüft, ob eine ordnungsgemäße und sichere Verwahrung gewährleistet ist“, betonte Hallbauer. Hinsichtlich des zweiten Hundes wird es in den kommenden Tagen eine Entscheidung geben. „Hier hat der Besitzer einer freiwilligen Abnahme des Tieres in Aussicht gestellt“, sagt Hallbauer.

Bei den Vierbeinern handelt es sich um einen Stafford Labrador Mischling und einen Rottweiler – im Alter von etwa zehn Jahren. Warum sie aus dem Zwinger ausbrechen konnten, ist noch nicht bekannt. „Seitens der Bezirkshauptmannschaft Baden gibt es eine Strafanzeige gegen den Hundehalter in Bezug auf die ordnungsgemäße Haltung der Hunde. Hier besteht der Verdacht, dass der Zwinger nicht entsprechend gesichert war“, erklärt Hallbauer. Hinsichtlich der Verletzung wird es noch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung geben.