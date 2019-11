Kottingbrunn: Psychiatrisches Gutachten beauftragt .

Nach dem Gewaltverbrechen am 27. Oktober in Kottingbrunn (Bezirk Baden) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, teilte Sprecher Erich Habitzl am Donnerstag auf APA-Anfrage mit.