Keine Spuren eines Bären in Hernstein nachweisbar

In einem Posting am Freitag um 14 Uhr informiert Hernsteins Bürgermeisterin Michaela Schneidhofer (ÖVP), was die durchgeführten Erhebungen der Experten ergeben haben. Sie zitiert Aldin Selimovic, wissenschaftlichen Berater des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs, der folgendes zur Angelegenheit sagt: „Ich war persönlich vor Ort und habe die Lage angesehen. Die gefundene Fährte konnte keinem Tier zugeordnet werden. Die entnommenen Tierhaare stammen von einem Rotwild. Es sind daher zusammenfassend keine tatsächlichen Spuren eines Bären nachweisbar. Auch geografisch ist der Aufenthalt eines Bären im angegebenen Gebiet unwahrscheinlich.“

„Lebensraum der Wildtiere respektieren“

Die Bürgermeisterin erklärt, dass das Ergebnis der Prüfung der Experten „damit so zur Kenntnis zu nehmen“ sei. „Dennoch ist es mir ein großes Anliegen darauf hinzuweisen, dass es in unserer gemeinsamen Verantwortung liegt bei Wanderungen und Spaziergängen in unseren Wäldern den Lebensraum der Wildtiere zu respektieren und achtsam mit der Natur umzugehen“, sagt Schneidhofer.

Sie bedankt sich „herzlich beim Österreichzentrum Bär Wolf Luchs, insbesondere bei Herrn Selimovic, für die gute Zusammenarbeit“ und schreibt weiters: „Über weitere Entwicklungen werden wir Sie am laufenden halten!“

