Fische schwimmen wieder von Baden bis nach Laxenburg

Es war ein schwerer Schlag für den Sportfischereiverein Baden mit Obmann Andreas Schweiger, als Ende Mai vorigen Jahres massenhaft tote Fische im Mühlbach trieben. Das Bezirkspolizeikommando Mödling, zwei Beamte des Umweltkriminalamtes NÖ sowie die Bezirkshauptmannschaft Baden nahmen die Ermittlungen auf. Unterstützt wurden beide Institutionen vom Sportfischereiverein und Leopold Riesner als Gewässeraufsichtsorgan.

Von den weiblichen Tieren werden die Eier gewonnen.... Foto: Sportfischereiverein Baden

... und mit dem Samen der männlichen Fische vermischt. Foto: Sportfischereiverein Baden

Richtiger Kanalanschluss war nicht vorhanden

Eine Firma, die den Standort in Möllersdorf, direkt am Mühlbach gelegen, verlassen wollte, und auf einem Areal eingemietet war, das mehrere Firmen beherbergte, hatte hochtoxische Lösungsmittel ins WC geleert. Die Betreiber nahmen an, dass die Lösungsmittel in den Abwasserkanal fließen würden. Statt dessen gingen diese direkt in den Mühlbach. Das stellten die Umweltkriminalbeamten nach eingehender Untersuchung des gesamten Firmenareals inklusive Kamerakanalbefahrung fest.

„So wurde die Firma auch erwischt“, sagt Gewässeraufsichtsbeauftragter Leopold Riesner, verantwortlich für den Mühlbach. Die Fischereirechte am Mühlbach hat der Sportfischereiverein Baden. Obmann Andreas Schweiger hat sich mit dem Liegenschaftsvermieter auf eine Ersatzzahlung geeinigt, allerdings gibt Schweiger zu bedenken: „Man kann nicht einfach hergehen und Fische kaufen und im Mühlbach oder in der Schwechat aussetzen. Das funktioniert nicht, das würden die Fische nicht überleben. Deshalb züchten wir unsere Fische selbst“.

Selbst gezüchtete Fische sind an Flusssystem bestens angepasst

Und das ist ein zeitintensiver Prozess. Schweiger erklärt: „Der Ablauf ist seit etwa sieben bis acht Jahren gleich. Im Oktober werden die Elterntiere gefangen und gehältert. Dann werden in mehreren Durchgängen Eier gewonnen und mit der ‚Milch‘, also dem Samen, der männlichen Tiere befruchtet. Dann werden die Elterntiere wieder in ihr altes System zurückgebracht. Im Februar werden die Brütlinge in die Flusssysteme entlassen.“

Damit sind die Fische Wildfische und an die heimischen Flusssysteme angepasst – „Temperatur, Fressfeinde, Wasserführung und ganz wichtig Naturfutter, sonst überleben sie nicht“, sagt Schweiger. Die Jungfische werden immer ein paar Jahre hintereinander in das selbe Flusssystem entlassen. „In den letzten zwei Jahren großteils Triesting und Schwechat. Man konzentriert sich immer ca. drei Jahre auf ein System und dann wieder auf das nächste“. Heuer wurden bereits 50.000 Jungfische ausgesetzt.

Sportfischereiverein bekommt keine Förderungen

Schweiger betont: „Der Arbeitsaufwand ist sehr hoch und wird von niemanden gefördert, außer von uns selbst – wir bewirtschaften an die 400 Kilometer Flusssysteme, da gibt es genug Ressourcen, die wir aufbauen und erhalten müssen.“

Die Fische reifen im Dottersack heran. Foto: Sportfischereiverein Baden

