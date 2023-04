Matthias Weiss ist neuer Gemeinderat in Pfaffstätten

Gemeinderat Günter Wurzer hat aus persönlichen Gründen auf sein Mandat für die ÖVP verzichtet. Nun rückte Matthias Weiss in den Pfaffstättner Gemeinderat nach, er wurde von Bürgermeister Christoph Kainz, ÖVP, bereits angelobt wurde.

Matthias Weiss, geboren 1996, ist Weinhauer und Landwirt aus Leidenschaft und übt dies im Nebenerwerb aus. Hauptberuflich ist er Landmaschinenmechaniker, „was ihn schon alleine dazu beruft, die Ärmel aufzukrempeln und anzupacken“, freut sich der Ortschef über die profunde Unterstützung in seinem Team.

Am Pfaffstättner Großheurigen ist er mit zwei weiteren jungen Betriebsnachfolgern mit seinen Weinen am Jungwinzerstand vertreten, in der Jungen Volkspartei Pfaffstätten ist er ein überaus engagiertes Mitglied. Weiss verfügt über ein scharfes Auge und Zielgenauigkeit, was die Begeisterung für Darts in ihm weckte und im Trumauer Dartsvereins „Darts Meisterschaft“ Mitglied werden ließ, wo er auch einige Meisterschaftsspiele bestreitet.

Für die Pfaffstättnerinnen und Pfaffstättner wird sich Weiss künftig im Bauausschuss, im Schulausschuss und im Fremdenverkehrsausschuss einbringen. Dafür sagt Bürgermeister Christoph Kainz herzlich Danke, ebenso wie Günter Wurzer für seine engagierte Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft.

