Wissenschaft und Klima: Stehen wir vor einer doppelten Krise?

In Zeiten, in denen die Auswirkungen der Klimakrise immer deutlicher spürbar werden und dennoch viele Menschen die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu in Frage stellen, sei es umso wichtiger, den Dialog zu suchen und aufzuklären, heißt es seitens der Grünen Baden.

Österreich habe eine lange Tradition von Wissenschaftsskepsis, die durch aktuelle Krisen wie die Pandemie und den Klimawandel verstärkt in den Vordergrund trete. „Um diesen Herausforderungen zu begegnen, muss die Wissenschaftskommunikation neue Wege finden, um Vertrauen aufzubauen und Skepsis zu überwinden“, findet Stadtrat Stefan Eitler, Klubobmann der Grünen Baden.

Er freut sich, dass mit dem Astronomen Florian Freistetter ein bekanntes Gesicht der „Science Busters“ für den Abend gewonnen werden konnte. „Freistetter hat sich intensiv mit der Schnittstelle von Klima und Wissenschaftsvermittlung beschäftigt und wird seine Erkenntnisse und Ansichten mit dem Publikum teilen“, kündigt Eitler an.

„Der Abend verspricht nicht nur spannende Einblicke, sondern auch eine lebhafte Diskussion mit dem Experten“, sagt Eitler.

Über Florian Freistetter

Der Vortragende Florian Freistetter (46) ist ein österreichischer Astronom, Blogger, Buchautor und Podcaster. Seit 2020 lebt er in Baden und gehört seit Dezember 2015 zum Ensemble der Science Busters. Neben seinem beliebten Podcast „Sternengeschichten“ widmet er sich in dem Podcast „Das Klima“ dem Klimasachstandbericht des Weltklimarats und macht dessen Inhalte einem breiten Publikum zugänglich.

Der Eintritt zur Veranstaltung am 20. Oktober um 19 Uhr im Theater am Steg, Johannesgasse 14, Baden, ist frei.