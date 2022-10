Stadtbibliothek Traiskirchen: Borgen statt kaufen

Wer für das nächste Familienfest einen Schokobrunnen braucht oder lieber einen Akku-Bohrschrauber für ein Deko- oder Bauprojekt, der wird ab sofort in "die Borgerei" fündig.

Dinge auszuleihen statt sie zu besitzen ist nicht nur platzsparend, sondern auch zeitgemäß. Ganz nach dem Motto „sharing is caring“ – Dinge leihen, weniger kaufen, weniger wegwerfen und damit Geld sparen und Ressourcen schonen. Für alle erschwinglich: die Leihgebühr beträgt einen Euro pro Woche.

Foto: Stadtgemeinde Traiskirchen

Gemeinderätin Karin Blum, SPÖ, ist nicht nur für Leseinitiativen in der Stadt verantwortlich, sondern steht auch hinter "die Borgerei". Sie betont: „Durch die gemeinschaftliche Nutzung der Gegenstände fügt sich dieses Projekt perfekt in die nachhaltige Stadtentwicklung. Mit 'die Borgerei' hat man Gegenstände genau, wenn sie gebraucht werden. So können viele Anschaffungen ersetzen werden, ohne auf etwas zu verzichten. Dinge gemeinschaftlich zu nutzen bedeutet, dass weniger Rohstoffe abgebaut, produziert, transportiert, verpackt und letztlich entsorgt werden müssen.“

Projektleiterin Karin Grossmann von der Stadtbibliothek erklärt, man habe sich "viele Gedanken bei der Geräteauswahl gemacht. Dinge, die nur einmal oder ganz selten gebraucht werden und dann ungenutzt im Keller verkommen, borgt man sich einfach aus, anstatt sie zu kaufen."

Borgerei Nutzung – so geht‘s

"Die Borgerei" kann von einem jeden/einer jeden genutzt werden, der/die mindestens 18 Jahre alt ist und einen Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek Traiskirchen besitzt. Dann kann man die begehrten Gegenstände der Wahl für nur einen Euro pro Woche ausleihen. Für manche wertvollere Dinge wie z.B. ein Nass-Sauger ist eine Kaution in bar zu hinterlegen. "Die Borgerei" befindet sich beim Eingang der Stadtbibliothek. Durch die großen Schaufenster bekommen Besucherinnen und Besucher des Bildungszentrum einen guten Einblick, was „die Borgerei“ alles zu bieten hat.“

Alle ausleihbaren Gegenstände findet man auf der Seite der Stadtbibliothek Traiskirchen unter: traiskirchen.bvoe.at/borgerei

