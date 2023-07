Badener Adventmarkt „Advent im Park“ ist jetzt offiziell „Green Event“

Vizekanzler Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeichneten gemeinsam mit dem Green Events Austria Netzwerk die nachhaltigsten Veranstaltungen in Österreich aus. Der Gewinner in der Rubrik „Feste“ ist der nachhaltige Adventmarkt „Advent im Park präsentiert von Volksbank“, der 2019 von der Badener Agentur HSG Events ins Leben gerufen wurde.

Kogler und Gewessler würdigten gemeinsam mit dem Green Events Austria Netzwerk die 28 nachhaltigsten Feste, Kulturevents, Sportveranstaltungen und Sportvereine in Österreich und zeichneten die acht Besten als Wettbewerbssieger aus.

Konzept sei lange durchdacht, mit laufenden Verbesserungen

Die Freude ist besonders bei Nicolas Hold, Geschäftsführer von HSG Events und Projektinitiator groß. Er betont: „Der Erhalt einer lebenswerten Umwelt geht uns alle an. Bei unseren Veranstaltungen konzentrieren wir uns deshalb stets auf eine nachhaltige Umsetzung. Wir sind außerordentlich stolz, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen.“ Das Konzept von Advent im Park sei lang durchdacht, man arbeite laufend an Verbesserungen. „Es ist schön zu sehen, dass dieses Engagement sowohl von den Besucherinnen und Besuchern, als auch vom Green Events Austria Netzwerk, gewürdigt wird. Wir bedanken uns vor allem bei der Stadt Baden und bei unseren Hauptsponsoren Volksbank und Gebrüder Riha, die uns seit Jahren unterstützen.“

Auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Grüne, merkt an, „dass Nachhaltigkeit bei Events der Badener HSG Event GmbH keine Show, sondern harte Arbeit ist. Das wissen auch die Gäste des Badener Advent im Park. Von den Angeboten bis zur Entsorgung wird auf sorgsamen Umgang mit Ressourcen geachtet und daher freut es mich sehr, dass die Öko-Qualität bundesweit durch Kultur- und Sportminister Vizekanzler Kogler ausgezeichnet werden konnte. Ich setze mich weiterhin für diese zeitgemäßen Veranstaltungen seitens der Stadt ein".

Österreich ist Vorreiter bei nachhaltiger Veranstaltungsorganisation

Österreich ist mit der Initiative Green Events Austria https://greeneventsaustria.at/ Vorreiter bei der nachhaltigen Veranstaltungsorganisation. Die bundesweite Initiative setzt regelmäßig neue Impulse und trägt dazu bei, dass gemeinsame Mindestanforderungen für nachhaltige Veranstaltungen österreichweit mitgetragen werden. „Green Events leisten einen wichtigen Beitrag für eine gute Umwelt. Sie setzen auf klimaschonende Anreise, sorgen für mehr Angebot regionaler, biologischer und fair gehandelter Lebensmittel und Getränke und unterstützen so die lokale Wirtschaft. Durch den Einsatz von Mehrwegsystemen wird auch aktive Abfallvermeidung betrieben. So werden wertvolle Ressourcen geschont und es ist gut fürs Klima. Gratulation und ein großes Dankeschön an alle nachhaltigen Veranstalter und Vereine,“ so die würdigenden Worte von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.