1. Repair- & Erklär-Café Baden gestürmt

Am Samstag der Vorwoche startete das erste Repair- und Erklär-Cafè in Baden. Bereits um 9 Uhr wurde das Pfadfinderheim gestürmt. Bis 13 Uhr konnten 18 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer über 100 Reparaturen vornehmen. 90 Prozent der defekten Gegenstände konnten wieder fit gemacht werden und so landeten diese nicht in der Altstoffsammlung.

Auch das Erklärservice wurde laut Gerfried Koch vom Klima- und Energiereferat gut angenommen. Insbesondere für Handys und elektronische Geräte war Hilfe in der Anwendung gefragt.

Umgesetzt wurde das 1. Repair- und Erklär-Café Baden in Kooperation mit dem Abfallverband Baden (GVA), dem Land NÖ, den NÖ Umweltverbänden, den Pfadfindern Baden, der Stadtimmobilien Baden und der Abteilung Energie & Klima der Stadtgemeinde Baden. Das Kaffee- & Kuchenangebot unterstützten die nachhaltigen Unternehmen Backhaus Annamühle und Weltladen Baden.

Das Konzept von Repair-Cafés beruht auf Ehrenamt, Freiwilligkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Die freiwilligen Spenden werden daher dem Therapiehof Regenbogental, welcher Kinder und Familien in Krisen- und Trauersituationen begleitet, zur Verfügung gestellt.

Das Team der ehrenamtlichen Helfer beim 1. Repair-Café Baden. Das nächste wird im September wieder im Pfadfinderheim stattfinden. Foto: psbkoch

Repariert wurde so gut wie alles, was man tragen konnte - vom Stabmixer, Discokugel, Wecker, Staubsauger, Teddybär, Stadtradl bis zur Spieluhr. Wer sich bei seinem Handy oder Laptop nicht auskannte, bekam Erklärhilfe und konnte gleich wieder weitertelefonieren oder Fotos machen. „Auch dieses generationenübergreifende Service wurde gut angenommen“, sagt Gerfried Koch. Sein Fazit: „Das 1. Repair- und Erklär-Café Baden hat gezeigt, dass die Badenerinnen und Badener so ein Angebot annehmen, dass es in Baden ehrenamtliches Engagement in der Zivilgesellschaft gibt und dass Reparieren ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung und Klimaschutz darstellt.“

Das nächste Repair- und Erklär-Café Baden findet im September wieder im dafür bestens geeigneten Pfadfinderheim statt.

