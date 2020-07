www.waldhof-grasel.at, www.waldhof-grasel.at

Der Waldhof Grasel in Alland ist in eine hochromantischen Landschaft gebettet. EIn Kamerateam des ORF NÖ besuchte den nachhaltigen Bauenhof und Beherbergungsbetrieb. Am 25. Juli um 19 Uhr ist der Beitrag auf ORF 2 in "Niederösterreich heute" zu sehen.