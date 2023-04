Abschied von ÖVP-Funktionärin Josefa Richter

ÖVP-Parteiobfrau Petra Falk betont: „Josefa Richter hat nahezu ihr gesamtes Leben der Politik und dem Dienst an der Gesellschaft gewidmet. Bereits 1959 ist sie dem ÖAAB beigetreten und hat sich mit ganzem Herzen für die Arbeiter- und Angestelltenorganisation der Volkspartei eingesetzt. Später hat sie ihre christlich-sozialen Werte auch bei der VP-Frauenorganisation 'Wir Niederösterreicherinnen', dem Bauernbund und dem Seniorenbund gelebt und weitergegeben. Im Gemeinderat Ebreichsdorf war sie vier Legislaturperioden vertreten.“

Vorbild und Wegweiserin

Josefa Richter war für viele Menschen Vorbild und Wegweiserin und wurde auch von der Freiwilligen Feuerwehr Weigelsdorf für ihr großes Engagement als Ehrenmitglied ausgezeichnet. Mit ihrem großen Einsatz erlangte Sie innerhalb der Volkspartei Ebreichsdorf zahlreiche Funktionen: 1972 wurde sie Schriftführerin des ÖAAB Weigelsdorf, 1975 Obfrau des NÖAAB Ebreichsdorf, 1975 Ortsparteiobmann-Stellvertreterin in Weigelsdorf, bei den Gemeinderatswahlen 1980, 1985, 1990, 1995, zog sie als Gemeinderätin in den Ebreichsdorfer Gemeinderat ein.

Viele Funktionen ausgefüllt

Von 1997 bis 2014 war Josef Richer Vorstandsmitglied des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbunds (NÖABB) Ebreichsdorf, von 1997 bis 2011 war sie Mitglied im Teilbezirksvorstand NÖAAB und von 1999 bis 2021 war die Verstorbene Ortsparteiobfrau in Weigelsdorf. Darüber hinaus war sie auch im Seniorenbund engagiert, von 2004 bis 2022 war sie dessen Schriftführerin und Finanzreferentin. Von 2005 bis 2011 war sie Mitglied des Gemeindeparteivorstands Ebreichsdorf.

ÖVP-Stadtrat Engelbert Hörhan merkt an: „Josefa Richter war an Stärke und Herzenswärme nicht zu überbieten. Sie galt als Gönnerin, Entwicklerin und politische Kraft, die es verstand, die Gesellschaft zu einen. Für die Menschen in unserer Stadtgemeinde da zu sein war ihr auch noch in schwerer Krankheit ein großes Anliegen. Wir werden Josefa Richter stets gedenken und ihren Einsatz für unsere Stadtgemeinde würdigen.“

ÖVP-Obfrau Petra Falk fügt hinzu: „Mit dem Ableben von Josefa Richter verliert die Volkspartei Ebreichsdorf eine Funktionärin, die ihr Leben stets dem Allgemeinwohl und dem Miteinander gewidmet hat – sowohl politisch als auch in Vereinen und im Privatleben. Wir sind zutiefst betroffen von diesem Verlust. Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.“

Die Begräbnisfeier für Josefa Richter fand am 20. April in der Pfarrkirche Weigelsdorf statt. Die Beisetzung erfolgte im engsten Kreise der Familie.

