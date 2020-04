Große Trauer herrscht in der Stadt. Peter Prokopp ist am Donnerstag an den Folgen des Coronavirus im Krankenhaus Wr. Neustadt verstorben.

1936 im Badener Zitaheim geboren, besuchte Prokopp das Gymnasium Biondekgasse und absolvierte die Hochschule für Welthandel. Ein Jahr seines Studiums auf dem Weg zum Doktorat verbrachte er in den USA. 1964 übernahm er die Geschäftsführung der Firma Prokopp, die sein Großvater Hans im Jahr 1898 in Baden gegründet und auch sein Vater Fritz bereits geleitet hatte. Es war die Zeit der Einführung der Selbstbedienungsläden. Peter Prokopp gründete 1975 den ersten Drogeriemarkt Österreichs und ging zum Vorläufer von „Gewußt wie“ – nach vier Jahren war er Obmann der Genossenschaft. „Nur wenn wir ständig das Interesse unserer Kunden im Auge behalten, können wir unsere Kunden langfristig zufriedenstellen“ lautete sein Erfolgskonzept.

Derzeit ist sein Sohn Christian am Ruder der „Gewusst wie“ Genossenschaft, aber mit dessen Tochter ist bereits die 5. Generation der Familie im Begriff, die Firma in die Zukunft zu führen. Das Reformhaus hat aktuell 18 Filialen in ganz Österreich. Bis zuletzt wirkte Peter Prokopp aktiv in der Firma mit. Seine Gattin Brigitta, mit der er drei Söhne, neun Enkelkinder und drei Urenkel hat, lernte er 1953 in der Tanzschule Hein kennen. Erst im Jänner feierte das Paar seine Diamantene Hochzeit.

Der begeisterte MKVer Peter Prokopp war seit seiner Jugend Mitglied der katholischen Mittelschulverbindung K.Ö.St.V. Badenia. Außerdem war er ein tief gläubiger und engagierter Ordensbruder des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden. Aufgrund der besonderen Umstände folgt zu einem späteren Zeitpunkt eine Gedenkmesse.