Baden: Vom Vorstadtkind zum Akademiker

Am 24. Dezember hat uns der beliebte Badener Pädagoge Heinz Bernart nach längerer und tapfer bekämpften Krankheit in seinem Haus in der Rohrgasse im 80. Lebensjahr verlassen. Er hinter lässt seine geliebte Gattin, seinen Sohn Alexander und dessen Familie mit drei Enkelkindern.

Nach einer Bierbrauerlehre in Schwechat, sein Vater wirkte später als Depotleiter in Baden, maturierte der in Fünfhaus aufgewachsene begeisterte Fußball-Fan 1964 an der LBA in Wien Kundmanngasse, studierte danach an der Universität Wien Deutsch, Italienisch, Psychologie und Philosophie und promovierte 1970 zum Dr. Phil.

Von 1971 bis 2003 unterrichtete er am Bundesgymnasium Biondekgasse in Baden, daneben aber auch an der Forstschule Gainfarn, am Bundesinstitut für Heimerziehung, für den NÖ Landesschulrat, sogar an der Krankenpflegeschule Baden und am Pädagogischen Institut.

Für seinen besonderen Einsatz um die Errichtung professioneller Schulbibliotheken in ganz Österreich und in Ungarn (!) erhielt er eine Reihe von Auszeichnungen der Schulbehörden, Goldene Ehrenzeichen des Bundes und des Landes sowie von Ungarn, von wo letzte Grüße eintrafen.

Sein Privatleben aber gehörte seiner Familie, seiner Gattin Gisela (selbst Unternehmerin) und seinem Sohn Alexander, dessen erfolgreiche Karriere er bis zuletzt bewunderte.

In 55 Jahren Eheleben vergaß das Paar aber niemals die regelmäßigen Besuche seines Traumlandes Italien - das “südländische Fieber“ auf den Spuren Dantes, wie er gerne selbst formulierte. Wir, seine Jugendfreunde aus dem Baden der 60er Jahre, seine Kollegen aus dem Lehrkörper und Generationen von Schülern nehmen Abschied von ihrem so geschätzten Heinz Bernart.

