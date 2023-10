Erfülltes Leben ist in Baden zuende gegangen

Prof. Herbert Schambeck war von 1969 bis 1997 als Vertreter Niederösterreichs Mitglied des Bundesrates. Er bekleidete viele hohe Ämter in der Republik, herausragend dabei seine mehrfache Tätigkeit als Vorsitzender des Bundesrates und als Vorsitzender der 14. Bundesversammlung im Jahre 1992.

Im Bezirk Baden war Schambeck Bezirksparteiobmann von 1972 bis 1989. Der aktuelle Bezirksparteiobmann der ÖVP, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz erklärt: „Mit dem Ableben von Prof. Herbert Schambeck verliert der Bezirk einen versierten Politiker, der in verschiedenen Funktionen immer zum Wohle der Republik und des Bundeslandes NÖ gearbeitet hat. Er hat es immer verstanden und es war Professor Schambeck immer ein Anliegen, auch für seine Gemeinden im Bezirk unterstützend zu wirken und sich einzubringen.“

Schambeck besuchte das Gymnasium Baden und promovierte als Dr. iur. an der Universität Wien im Jahre 1958. Nach seiner Habilitation lehrte er als Rechtswissenschaftler an mehreren Universitäten und machte sich mit über 600 Publikationen sowohl als Autor als auch als Herausgeber einen Namen. Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurde er in mehreren Akademien der Wissenschaften, darunter auch der päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften, zum Mitglied ernannt. Für seine Verdienste wurden ihm weiters sieben Ehrendoktorate verliehen und zahlreiche Ehrungen quer über den ganzen Erdball. Herbert Schambeck war Ehrenbürger sowie Kulturpreisträger seiner Geburtsstadt Baden.

Bürgermeister Stefan Szirucsek betont: „Mit Herbert Schambeck verliert die Stadt einen geschätzten Ehrenbürger. Herbert Schambeck hat seine Geburtsstadt während seiner langen politischen und beruflichen Laufbahn nie vergessen und viele hochrangige Persönlichkeiten nach Baden eingeladen. Persönliche Begegnungen mit ihm waren stets beeindruckend. Herbert Schambeck war ein Rechtsgelehrter, der der Tradition der Rechtspositivität gefolgt ist und den Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung, Hans Kelsen, noch persönlich kennengelernt hat.“ Das Requiem findet am 11. Oktober um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Baden statt. Danach erfolgt die Beisetzung am Stadtpfarrfriedhof Baden.