Große Trauer um Hubert Doblhoff-Dier in Baden

Diesen Freitag wurde Hubert Freiherr von Doblhoff-Dier, der am 15. August im 98. Lebensjahr verstorben ist, im Helenenfriedhof in Baden unter großer Anteilnahme beigesetzt.

Der Verstorbene wurde am 30. Juli 1926 in Ctenice bei Prag geboren. Nach Besuch des Realgymnasiums in Eisenstadt maturierte er 1944 und war dann ein Jahr lang im Militärdienst.

1945 bis 1950 studierte er an der Uni Innsbruck und an der Technischen Hochschule Wien (Studienabschluss Dipl. Ing. für Maschinenbau). 1959 trat Doblhoff-Dier in die Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken AG ein. Wohnhaft in Leopoldsdorf im Marchfeld, war er zunächst Angestellter im Konstruktionsbüro der Leopoldsdorfer Zuckerfabrik, ab 1955 Schichtleiter. 1959 wurde er als Prokurist in das Wiener Zentralbüro der Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken AG berufen und übersiedelte mit Familie nach Baden.

1962 folgte die Bestellung zum stellvertretenden Vorstandsmitglied und 1964 zum Mitglied des Vorstandes. 1975 wurd er zum Vorsitzenden des Vorstandes der Marchfelder Zuckerfabriken GmbH bestellt und verantwortete 1977 die Verschmelzung der Marchfelder Zuckerfabriken GmbH mit der Strakosch Zuckerfabriken GmbH zur SUGANA Zuckerfabriken Gmbg. Ab 1977 war Doblhoff-Dier technischer Geschäftsführer. Nebenbei war er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Österreichischen Rübensamenzucht-Gesellschaft und Präsident des Verwaltungsrates des Technischen Überwachungsvereines Austria. 1989 trat er in den Ruhestand. In Baden leitet er von 1989 bis 2008 die Verwaltung der Doblhoff-Dier'schen Liegenschaften (Land- und Forstbetrieb).

Großes Engagement im Sinne der Ökumene

Besonders stark war sein Wirken in der Kirche. Bereits in jungen Jahren über seinen katholischen Vater und seine evangelische Mutter mit der ökumenischen christlichen Kultur vertraut, hat Hubert Doblhoff-Dier als Mitglied der Evangelischen Kirche und als ehemaliges Presbyteriumsmitglied und langjähriger Kurator der evangelischen Gemeinde in Baden den Gedanken der Ökumene gemeinsam mit den katholischen Pfarren in Baden bei vielen Gelegenheiten vorgelebt.

Hubert Doblhoff-Dier wurde für seine Arbeit in der Ökumene mit dem Ehrenring der katholischen Pfarre St. Christoph in Baden ausgezeichnet. Als Evangelischer war er zugleich Patronatsherr der katholischen Helenenkirche, weil Rauhenstein im Besitz seiner Familie steht. Altbürgermeister August Breininger erlebte Hubert Doblhoff-Dier „immer als Gentleman mit 'noblesse oblige'“, erinnert er sich.