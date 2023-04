„Harry Belafonte von Baden“ ist verstorben

Diplomkaufmann Kent Wilson, der von seinen Freunden immer wieder „Harry Belafonte von Baden“ genannt wurde, verstarb am Ostermontag im 82. Lebensjahr.

Wilson wurde am 6. Juli 1941 in Springfield Illinois geboren. Seine Mutter war Organistin in der lokalen Kirche und legte ihm die Liebe zur Musik in die Wiege. In seiner Jugend war er ein ehrgeiziger Schüler und erfolgreicher Sportler. Er gewann 100 m-Lauf-Bewerbe und war fixer Bestandteil des American Football-Teams. Im Jahr 1959 erhielt er ein Stipendium für die renommierte Universität Harvard. Er war, in dieser Zeit der Rassentrennung in den USA, einer von 18 afroamerikanischen Schülern, die erstmals für diese Universität zugelassen wurden (nachzulesen auf thelastnegroesatharvard.com). Während seines Studiums war er Mitglied des Universitätschors „The Harvard Krokodiloes“.

Nach dem Studium arbeitete er zwei Jahre als Entwicklungshelfer in Ecuador, wo er die Nationalmannschaft im Hürdenlauf für die Olympischen Spiele trainierte.

Nach einer Studienreise durch Europa landete er im Jahr 1966 in Österreich und studierte Deutsch und Russisch an der Universität in Wien. Dort lernte er auch seine zukünftige Frau Susanne kennen. Sie heirateten im Jahr 1969 und brachten die Söhne Mark, Kent und David zur Welt.

Von 1968 bis zu seiner Pension arbeitete er für IBM für die Osteuropaabteilung. „Er war Gründungsmitglied des Firmenchors“, erzählt sein Sohn David. „Am Flughafen wurde Kent Wilson immer wieder gefragt, ob er der berühmte Sänger Harry Belafonte sei, da er ihm in der Erscheinung sehr ähnlich war“, berichtet er.

Aber es gibt noch eine Parallele zu Belafonte: Auch Kent Wilson war in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher Sänger. „Er war jahrelang fester Bestandteil des Badener Männergesangsvereins, sang im Gospelchor Baden und im evangelischen Kirchenchor. In der Pension sang er bei der Bachgemeinde und dem Wiener Schubertbund“, zählt David Wilson die Gesangsstationen seines verstorbenen Vaters auf. Auch die Familie nahm den Bezug zu Belafonte auf. „Wir hatten beim Verreisen mit dem Auto eine Tradition – sobald wir Baden verlassen haben, haben wir alle gemeinsam ‚das Lied ‚Jamaica Farewell‘ von Harry Belafonte im Auto gesungen“, erinnert sich David Wilson.

Kent Wilson, wie ihn zuletzt alle kannten. Foto: Christian Dusek

Kent Wilson unterrichtete Wirtschaftsethik an der Webster University in Shanghai, Bangkok und St. Louis. Er glaubte daran, „dass man gemeinsam mehr erreichen kann, als alleine“ – ein Grundsatz aus dem einer seiner Söhne später das jährliche Event „Baden in Weiß“ entwickelte.

Die Verabschiedung fand am Dienstag, 25. April, am Friedhof Bad Vöslau statt.

Original Harry Belafonte starb am Tag der Verabschiedung seines Badener Doppelgängers

Tragisches Detail am Rande: An dem Tag, an dem der „Harry Belafonte aus Baden“ verabschiedet wurde, verstarb auch das Original in den USA an Herzversagen. Der 1927 im New Yorker Arbeiterviertel Harlem geborene Harry Belafonte sang Welthits, gewann einen Tony Award und einen Ehrenoscar für seine schauspielerische Leistung, und zu seinem 90. Geburtstag benannte seine Heimatstadt New York sogar eine ganze Bibliothek in Harlem nach ihm.

