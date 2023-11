Pfaffstättens Vizebürgermeister a.D. Josef Breyer verstorben

Der am 27. Oktober im 88. Lebensjahr Verstorbene war zeit seines Lebens eine tragende Säule im öffentlichen Leben der Marktgemeinde Pfaffstätten. „Josef Breyer war ein Musterbeispiel für einen engagierten Mitbürger in seiner Heimatgemeinde, eine wirklich beliebte und vorbildliche Persönlichkeit in der Marktgemeinde, in der Pfarre und bei Vereinen“, würdigt Bürgermeister Christoph Kainz (ÖVP) sein Wirken.

1975 erstmals für die Volkspartei Pfaffstätten in den Gemeinderat gewählt, war er 20 Jahre lang für die Marktgemeinde politisch tätig. Ab 1990 bekleidete er auch das Amt des Vizebürgermeisters. Für seine Verdienste wurde ihm 1998 der Goldene Ehrenring der Marktgemeinde Pfaffstätten verliehen. Für seine Verdienste um den NÖ Arbeiter- und Angestelltenbund wurde er 2006 mit der Kunschak-Medaille geehrt, der höchsten Auszeichnung des NÖAAB.

Josef Breyer war jedoch nicht nur im Gemeinderat tätig, sondern außerdem auch bekannt und sehr geschätzt für sein Engagement in verschiedenen Vereinen sowie im Pfarrgemeinderat. Als Sänger und Vortragender der Singgemeinschaft und des Kirchenchores in Pfaffstätten bleibt er ebenso in Erinnerung wie als Charakterdarsteller in der Theatergruppe Pfaffstätten.

Für sein kirchliches Engagement erhielt Breyer im Jahre 2013 eine der höchsten Auszeichnungen, die vom Papst verliehen werden: den Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“, überreicht von Weihbischof Franz Scharl.

In seinen letzten Lebensjahren gesundheitlich angeschlagen, ließ sich Josef Breyer trotzdem nicht die Lebensfreude nehmen und war gern gesehener Gast bei vielen Veranstaltungen des öffentlichen Lebens.

Das Begräbnis ist am 9. November um 14 Uhr am Ortsfriedhof Pfaffstätten.