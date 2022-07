Trauer um Gerhard Steurer aus Baden

Werbung

Der bekannte Badener Unternehmer und langjährige ÖVP-Kommunalpolitiker Kommerzialrat Gerhard Steurer ist in der Vorwoche im 82. Lebensjahr verstorben.

Der Badener gehörte dem Gemeinderat von 1990 bis 2010 an, von 1990 bis Juni 2007 fungierte er als Gemeinderat, am 26. Juni 2007 wurde er als Stadtrat angelobt. Steurer wurde 2011 die Ehrennadel der Stadt Baden in Silber verliehen, im Jahr 2019 erhielt er das Bürgerrecht.

Den Badenern ist Steurer aber vor allem aufgrund seines großen sozialen Engagements in Erinnerung. Er hatte ein großes Herz für Tiere und war viele Jahre im Vorstand des Badener Tierschutzvereins vertreten. Außerdem war es ihm stets ein Anliegen, sozial schwächer gestellten Menschen in der Stadt unter die Arme zu greifen.

Mit seiner jährlich durchgeführten Brennstoffaktion sorgte er etwa ohne viel Publicity dafür, dass Wohnungen auch im Winter geheizt werden konnten, das Hilfswerk konnte stets auf seine Unterstützung zählen und im Kurpark sorgt eine von ihm gespendete Bank noch heute dafür, dass man sich gemütlich in der Natur niederlassen kann.

Gern gesehener Gast war Steurer am Grünen Markt in Baden, wo sein Ableben besionders bedauert wird. Nadina Pernjak von der „Kost.Bar“ sagt etwa: "So viele Stunden voll Lachen, Freude und Leichtigkeit hast du uns beschert. Ich bin so dankbar dich in meinem Leben gehabt zu haben und werde dich immer in meinem Herzen und meinen Gedanken tragen.“

