Große Trauer um Pater Christoph Mayrhofer

Die Trauer im Bezirk Lilienfeld ist groß. Pater Christoph Mayrhofer verstarb am Samstag nach schwerer Krankheit im 57. Lebensjahr.

Doch auch im Bezirk Baden ist der aus Hernstein stammende Pater Christoph Mayrhofer unvergessen. Hernsteins Bürgermeisterin Michaela Schneider, ÖVP, drückte ihr Bedauern über das Ableben von Pater Christoph auf der Facebook-Seite der Marktgemeinde Hernstein aus.

„Er blieb stets Teil unserer Gemeinde und war in seiner Heimat fest verwurzelt, was zahlreiche Begegnungen und Feste, gemeinsame Messfeiern, Trauungen, Taufen oder Beerdigungen stets gezeigt haben. Zuletzt durften wir gemeinsam im Vorjahr sein Silbernes Priesterjubiläum feiern. Nun müssen wir von einem engagierten Priester und einem großartigen Menschen Abschied nehmen.“

Geboren wurde Pater Christoph am 2. April 1967 als Karl Mayrhofer. Er hatte drei Brüder – Walter, Gerhard, Markus und wuchs in Aigen, Gemeinde Hernstein, auf. Die Schule besuchte er in Berndorf, anschließend absolvierte er eine Lehre als Elektriker. Ins Benediktinerkloster Göttweig trat er 1987 ein. Von 1991 bis 1997 studierte er Theologie in Wien. Zum Priester wurde Pater Christoph 1997 geweiht. Als Kaplan war er in Hainfeld und Rohrbach von 1997 bis 2002 tätig. 2002 bis 2004 wirkte er als Pfarrer in Rohrbach und von 2004 bis 2017 als Pfarrer in St. Veit und Schwarzenbach.

2017 bekam die Göttweiger Gemeinschaft mit Mayerhofer einen neuen Prior. Er übernahm mit 15. September das Amt des Abt-Stellvertreters von Pater Maximilian Krenn.

2017 bis 2021 fungierte er als Prior im Stift Göttweig und Kaplan von Mautern, Rossatz und Arnsdorf. Am 8. Jänner 1983 ist er der Freiwilligen Feuerwehr Aigen beigetreten, der Feuerwehr blieb er Zeit seines Lebens verbunden. Die Beerdigung von Pater Christoph findet am 11. Oktober um 15 Uhr im Stift Göttweig statt. Die Gemeinde Hernstein organisiert einen Bus zum Begräbnis, der um ca. 12 Uhr in Aigen (dann Hernstein, Neusiedl, Grillenberg) abfahren wird. Anmeldungen sind am Gemeindeamt unter 02633/47205 möglich.