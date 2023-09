Baden: Über den Tellerrand hinaus ...

Operette, Oper, Musical und Wienerlied – all das vereint die Cross Over Competition – kurz COC – die in Baden gegründet wurde. Heuer wird der Bewerb zum 12. Mal ausgetragen.

Gestartet als kleine Initiative, war der Heinrich Strecker Gesangswettbewerb geboren und wollte sich besonders um die Entdeckung und Förderung junger Gesangstalente bemühen, die ein Faible für Operette und Wienerlied hegen. Da das Genre der Operette und noch mehr jenes des Wienerliedes verloren geht, hat sich der Bewerb – auch international – zu einer anerkannten Kaderschmiede entwickelt. Aufgerufen sind all jene, die eine gesangliche Ausbildung an einer Universität, Hochschule oder Konservatorium abgeschlossen haben und für eine steile Karriere im In- und/oder Ausland bereit sind.

An vier Tagen werden die Finalisten ausgewählt, die dann in einem Abschlusskonzert gekürt werden. In Folge wird aus jeweils drei Finalisten der Schwerpunktsparten Oper und Musical, beim Preisträgerkonzert am Samstag 16. September (19 Uhr), im Festsaal des Congress Center Baden, der jeweilige „Cross Over Sieger“ und der Publikumspreisträger ermittelt. Begleitet wird das finale Galakonzert vom Ballorchester der Beethoven Philharmonie Baden unter Thomas Rösner.

Erwartet werden Publikumslieblinge wie Kammersängerin Daniela Fally, Maya Hakvoort und Agnes Palmisano.

Strecker - einer der letzten großen österreichischen Komponisten

Der Namensgeber des Wettbewerbes, Heinrich Strecker, war mit Operetten wie „Ännchen von Tharau“, „Der ewige Walzer“, seinem Bienenmusical „Honeymoon“ und Wienerliedern von „Drunt in der Lobau“ bis „Ja, ja der Wein ist gut“, einer der letzten großen österreichischen Komponisten.

„Dieses vielseitige Schaffen, das sogenannte Cross Over, hat uns zur Namensgebung des Wettbewerbs veranlasst. Spartenübergreifend soll dieser Gesangswettbewerb allen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, ihr vielseitiges Können vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren“, fasst Herbert Fischerauer, Leiter und Mitbegründer, zusammen.

Das Programm

Öffentliches Halbfinale:

Theater am Steg, Johannesgasse 14, 2500 Baden bei Wien, Beginn: 14. 9. - 10.30 Uhr

Finale und Galakonzert:

Casino Center Baden, Kaiser Franz Ring 1, 2500 Baden bei Wien, Beginn: 16. 9. - 19 Uhr

Tickets im Casino Center Baden: Kaiser Franz Ring 1, 2500 Baden bei Wien, +43 2252 444 96 444, tickets.ccb@casinos.at