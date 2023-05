Sekundenschlaf: Lkw-Sattelzug stürzte auf A2 in Graben

Ein Lkw-Sattelzug ist Dienstagabend bei Traiskirchen (Bezirk Baden) von der Südautobahn (A2) Richtung Wien abgekommen. Das mit Holzpaletten beladene Fahrzeug stürzte in den Straßengraben und blieb auf der rechten Seite liegen, der 45-jährige Lenker aus Wien-Ottakring wurde verletzt ins Krankenhaus Baden transportiert. Grund für den Unfall dürfte Sekundenschlaf gewesen sein, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Für die Bergung des Lkw Sattelzug forderte Feuerwehreinsatzleiter Oliver Stocker (FF Traiskirchen-Stadt) das Stützpunktkranfahrzeug der FF Mödling nach und auch ein privates Abschleppunternehmen. Bis zum Eintreffen des Kranfahrzeug aus Mödling begannen die Einsatzkräfte der FF Traiskirchen-Stadt mit dem Ausladen der insgesamt ca. 8 Tonnen Holzpaletten, um die anschließende Bergung zu erleichtern. Zur Unterstützung beim Abtransport der Holzpaletten kam auch noch die FF Möllersdorf zum Einsatz.

Rund acht Tonnen Holzpaletten wurden nach dem Unfall kurz nach 21 Uhr ausgeladen und abtransportiert, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Der verletzte Lkw-Fahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort von den Rettungskräften in ein Spital abtransportiert. Die Zugmaschine wurde stark beschädigt.

Während der mehrstündigen Arbeiten waren zwei Spuren und der Pannenstreifen gesperrt. Erst weit nach Mitternacht sei der Einsatz beendet worden, teilte die Feuerwehr mit.

