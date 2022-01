Pkw-Lenker blieb bei Anprall gegen Baum im Bezirk Baden unverletzt

Der Mann hatte laut Feuerwehr am Dienstag auf der L4010 zwischen Pfaffstätten und der Ortschaft Einöde die Herrschaft über sein Auto verloren.

Der Pkw geriet ins Schleudern und krachte mit der Beifahrerseite gegen einem Baum am Straßenrand. Dass der Lenker unverletzt blieb, "grenzt regelrecht an ein Wunder", berichtete das Bezirkskommando am Mittwoch in einer Aussendung.

Es habe an der Unfallstelle ausgesehen "wie auf einem Schlachtfeld", teilte die Feuerwehr mit. Am Auto entstand Totalschaden. Der Baum wurde bei dem Crash im Freilandgebiet ebenso wie Straßenpflöcke mitgerissen, auch ein Verkehrsschild wurde in Mitleidenschaft gezogen.