Pkw-Lenker blieb bei Anprall gegen Baum im Bezirk Baden unverletzt

In den Unfall involviert war der Lenker eines BMW, der mehrere Schutzengeln hatte. Der Mann fuhr mit seinem BMW aus Pfaffstätten kommend in Richtung Einöde, als er kurz nach der Wasserleitungsunterführung die Herrschaft über den Wagen verlor, ins Schleudern geriet und mit der Beifahrerseite seitlich gegen einem am Straßenrand stehenden Baum krachte.

„Es sieht hier aus wie auf einem Schlachtfeld!"

Bei dem heftigen Seitenaufprall wurde der Baum mitgerissen und das Unfallwrack kam auf der Fahrbahn wieder zu stehen. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall nahezu unverletzt.

Als das Vorausfahrzeug der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Pfaffstätten am Unfallort eintraf hieß es in der Rückmeldung zur Bezirksalarmzentrale Baden „Es sieht hier aus wie auf einem Schlachtfeld!"

Neben der Straßenmeisterei forderte der Feuerwehreinsatzleiter für die Bergung des Unfallwracks auch den Wechselladefahrzeug-Kran der FF Traiskirchen Stadt an. Bis das Wechselladefahrzeug eintraf, schnitten die Einsatzkräfte der FF Pfaffstätten den Baum zusammen, Gemeindemitarbeiter transportierten die Holzteile ab.

Das FF-Team barg den total beschädigten BMW und reinigte die Fahrbahn. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden und auch kontaminiertes Erdreich abgegraben.

Eingetroffenen Mitarbeiter von der Straßenmeisterei Baden entfernten ein ebenso umgefahrenes Verkehrshinweisschild als auch mitgerissene Straßenpflöcke. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die L4010 bei Pfaffstätten komplett gesperrt.