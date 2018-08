Lange hat es nicht gedauert, bis im Geschäftslokal am Rainerring wieder Leben eingekehrt ist: Nachdem die Traditions-Fleischerei Friedrich aus Pensionsgründen vor einigen Wochen die Pforten schloss, übernahm in der Vorwoche die Familie Seidl den Betrieb. Der Fleischerbetrieb aus Neunkirchen setzt vor allem auf regionales Wurst- und Fleischsortiment und bietet auch hausgemachte Kleingerichte an.

Bereits fünf Standorte

Mit Baden zählt der Fleischerbetrieb nun insgesamt fünf Standorte – neben Neunkirchen sind dies Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen), Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) und Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg). Das Feedback und der Zulauf in den ersten Tagen seien sehr positiv gewesen, versichert Geschäftsführer Clemens Seidl im NÖN-Gespräch: „Es geht dahin, kann man sagen. An unserem ersten Tag hatten wir einen besonders tollen Ansturm.“ Ein Standort in Baden sei immer schon auf seiner Wunschliste gestanden, nun hätte sich dieser auch erfüllt: „Das freut mich natürlich besonders!“ Setzen will der Geschäftsführer vor allem auf regionale Fleisch- und Wurstwaren, auch die heiße Theke ist stets mit drei Sorten Leberkäse und vielem mehr gefüllt.