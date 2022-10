Erfolgreicher Rote Nasen Lauf in Bad Vöslau

Lustig ging es beim 4. Rote Nasen Lauf samt Spiele- und Sporttag in Bad Vöslau zu. Nach der Eröffnung folgte das Warm Up mit den Mädels der 1. Bad Vöslauer Grafengarde. Danach drehten 183 Teilnehmer ihre Runden im Schlosspark – ein bunter Mix an laufenden, skatenden und gehenden Läufern, sowie Teilnehmern mit Kinderwagen oder Rollstuhl. Zum Abschluss lud die Raiffeisenbank zur Shows4Kids.

