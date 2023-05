„Die drei Gerechten“ in der Aula des BG Berndorf

Kürzlich fand in der Aula des Gymnasiums Berndorf im Rahmen des Geschichtsunterrichts auf Einladung von Norbert Hammer ein Interview mit Gerhard Madritsch über die Fersehdokumentation des ORF von Regisseur Georg Ransmayr über „Die drei Gerechten“ statt. Einer dieser Drei war Julius Madritsch, Vater von Gerhard Madritsch.

Gebannt lauschten die Gymnasiasten dem Vortrag des vornehmen alten Herren, der rührig die Geschichte seines Vaters erzählte, der jüdische Häftlinge eines Konzentrationslagers nahe Krakau vor dem sicheren Tod rettete.

Gottfried Madritsch riskierte nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Frau Charlotte und seinen Kindern, um hunderten jüdischen Zwangsarbeitern das Leben zu retten. Foto: zVg/Julius Madritsch, zVg

Julius Madritsch fertigte Uniformen für den Kriegseinsatz im Zweiten Weltkrieg. Anfangs trug er auch den Nationalsozialismus mit, als er aber die Gräueltaten der Nazis hautnah erlebte, wurde er entschlossener Nazi-Gegner.

Er beschäftigte in seiner kriegswichtigen Erzeugung so viele jüdische Häftlinge als nur möglich, auch Ungelernte, damit sie nicht in einem Konzentrationslager ermordet werden; anderen verhalf er bei der Flucht aus dem Krakauer Ghetto. Keine ungefährlichen Unterfangen, die Nazis waren gnadenlos und wenn sie Madritsch aufgedeckt hätten, wäre das sein sicherer Tod gewesen. Dabei halfen sein Mitarbeiter Raimund Titsch und der SS-Wachmann Oswald Bouska, die ebenfalls Kopf und Kragen riskierten.

Oswald Bouska war angewidert vom tödlichen NS-Rassenwahn und wandelte sich zu einem radikalen Nazi-Gegner. Er erfuhr im März 1943, dass KZ-Lagerkommandant Amon Göth bei der Räumung des Ghettos von Krakau noch nicht arbeitsfähige Kinder in Vernichtungslager bringen lassen wollte. Somit schwebten auch die Kinder der bei Madritsch beschäftigten jüdischen Häftlinge in Lebensgefahr. Er schmuggelte zahlreiche Familien mit Kleinkindern aus dem Ghetto in die nahegelegene Fabrik von Madritsch. Er konnte einige polnische Familien überreden, die vom Tod bedrohten Kinder aufzunehmen.

Die restlichen Kinder und die geretteten Familien konnten „Die drei Gerechten“ unter Einsatz ihres eigenen Lebens an das polnisch-slowakische Grenzgebiet bringen, damit sie sich nach Ungarn durchschlagen konnten. Madritsch und Titsch kannten und arbeiteten auch mit Oskar Schindler zusammen, der durch den Film „Schindlers Liste“ bekannt wurde.

Die Liste der Geretteten. Foto: Julius Madritsch, zVg

Nach den Kriegswirren wurden Madritsch, Titsch und Bouska vom Staat Israel als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.

Gerhard Madritsch war damals vier Jahre alt und wurde von dem Gräuel ferngehalten, erklärte er bei seinem Vortrag den faszinierten Schülern – es wäre viel zu gefährlich gewesen, darüber überhaupt zu sprechen.

Gottfried und Gerhard Madritsch wussten nichts von der Rettungsaktion ihres Vaters. Foto: zVg/Julius Madritsch, zVg

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.